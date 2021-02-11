Новосибирская студентка нарисовала открытки ко Дню всех влюбленных

Новосибирская областная юношеская библиотека ко Дню всех влюбленных выпустила открытки «Любовь – это…». С 11 по 15 февраля каждый может забрать открытку в залах библиотеки себе на память или подарить своим любимым, сообщили в пресс-службе библиотеки. Открытки бесплатные.

— Наше общение в последнее время перешло в онлайн, и мы все очень скучаем по дружеским встречам и свиданиям. С помощью открыток мы решили напомнить, что библиотека – это не только место, где читают книги. Это место встреч: у нас можно устроить свидание в медиатеке и смотреть любимые фильмы только вдвоем, можно играть в настольные игры, можно вместе читать в залах. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Библиотека – это тоже про любовь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что открытки специально для юношеской библиотеки нарисовала студентка Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Ярослава Тоцкая.