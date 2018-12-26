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Мэрия Новосибирска возьмет кредиты более чем на 2 млрд рублей

На сайте госзакупок размещены аукционы на предоставление городу возобновляемых кредитных линий.
  • 26/12/2018, 11:43
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Департамент финансов и налоговой политики города Новосибирска объявил на сайте госзакупок аукционы на предоставление городу возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности. Всего объявлены восемь аукционов на общую сумму 2,3 млрд рублей.

Согласно документации, начальная цена контрактов варьируется от 52,5 до 78,75 млн руб, процентная ставка — 8,75 % годовых. Срок кредитной линии — 1095 дней (примерно три года).

Срок подачи заявок — 21 января 2019 года. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 21 января. Дата проведения аукциона в электронной форме — 24 января 2019 года.

Фото: Ростислав Нетисов

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