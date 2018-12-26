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Новосибирский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства признан банкротом

Открыто конкурсное производство.
  • 26/12/2018, 13:20
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Арбитражный суд Новосибирской области признал ГУП НСО «Новосибирский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» банкротом. Открыто конкурсное производство, говорится в материалах суда. В решении арбитражного суда указано, что конкурсным управляющим должника утвержден Георгий Самарин. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника назначено на 19 июня 2019 года.

Напомним, процедура наблюдения в ГУП «Новосибирский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» была введена в августе 2018 года. Заявление о признании организации банкротом подал Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области из-за долга свыше 3 млн руб. Речь шла о невозврате заемных средств по договорам, заключенным между организациями в 2013 году.

Новосибирский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства создан в 2009 году министерством промышленности торговли и развития предпринимательства региона для выполнения госпрограммы поддержки МСП. Одно из направлений деятельности организации — развитие субконтрактных отношений между промышленными и производственными предприятиями.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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