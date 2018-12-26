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Поколение Y: грань между сервисом и дружбой практически стирается

  • 26/12/2018, 10:00

Инна Варбанец, консультант по сервису и эффективному управлению ресторанами:

— Если посмотреть мировую статистику, то на данный момент доля поколения Х в работающем сегменте составляет уже 32%, 41% приходится на поколение Y. Это люди, которые родились с 1980 по 1996 года. Сейчас они все активнее выходят на потребительский рынок. Соответственно, перед участникам рынка остро стоит вопрос оценки потребностей новой категории клиентов, они тестируют каналы коммуникаций с этой аудиторией.

Как правило, поколение Y — это люди, воспитанные дизайном, стилем, интернетом, красивыми картинками. Для работодателя важен тот факт, что они предпочитают совмещать работу и удовольствие. Поколение Y — это не те трудоголики Х, которые были готовы ради «великого будущего» работать много лет и добиваться славы. «Игрекам» должно быть прикольно, клево, интересно здесь и сейчас. Если это не так — игра закончилась. Мы к этому приходим.

Так же избирательно Y подходят и к выбору товаров и услуг — если они не понравились с первого раза, второй шанс стоит намного дороже: затраты на то, чтобы мотивировать «игреков» намного выше, чем у остальных поколений.

У них высокая зависимость от технологий. Согласно статистике, у поколения Y на одного человека приходится 2,7 гаджета, если они путешествуют — это обязательно планшет, ноутбук. Они выбирают те места, где могут пользоваться гаджетами, где могут их зарядить, где есть бесплатный wi-fi, быстрый интернет — им очень важны эти нюансы. Если мы перекладываем эту зависимость на рынок услуг, то нужно понимать: будут успешны те заведения, где все это предоставляется.

У «игреков» большое желание делиться информацией. Они сидят в мессенджерах, где показывают, что едят и пьют, как одеты, в какой обстановке общаются. Это те драйверы, которые ими движут. Для поколения Y нужен внимательный, но ненавязчивый сервис. Им важны дружеские отношения, поэтому они ходят в те места, где к ним хорошо относятся, где все «просто, комфортно, интересно».  В таких случаях грань между сервисом и дружбой практически стирается. Для сравнения, поколение Х более чопорное. Его представителям, как правило, нужен стильный отель, ресторан, вкусная еда и гостеприимное, комфортное обслуживание.

Кстати, предпочтения поколения Y уже повлияли на рынок общественного питания. У нас увеличилось количество бургерных, кофеен, точек по продаже готовой еды, сервисов доставок на дом и прочих заведений недорогих форматов. Свободной пока осталась только ниша «экофастфуда».

По обеспеченности ресторанами, по данным за 2017 год, Новосибирск занимает первое место в России. По кофейням мы на первом месте на душу населения. На одного новосибирца приходится больше кофеен, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Тем не менее практика показывает, что в эту нишу спокойно могут войти инноваторы с новым форматом, который хорошо принимается, прежде всего, поколением Y.

Материал подготовлен по материалам заседания Бизнес-клуба НГУЭУ

Фото: пресс-служба НГУЭУ

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