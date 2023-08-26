Мэрия Новосибирска выставила на торги под КРТ два участка в нижней зоне Академгородка

Мэрия Новосибирска объявила о назначении конкурсных процедур по комплексному развитию территорий в Нижней зоне Академгородка. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии Новосибирска. Постановления о проведении торгов на право заключения двух договоров о КРТ подписано исполняющим обязанности мэра Олегом Клемешовым.

Один из участков, выставленных на торги, расположен в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе площадью 36 402 кв. м (3,6 га). Начальная цена аукциона на заключение договора о комплексном развитии — 213,148 млн рублей. Шаг аукциона — 10 млн рублей.

Второй участок, предложенный под комплексное развитие территории, находится в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова. Его площадь —41 053 кв. м (4,1 га). Начальная цена на право заключения договора — 104,478 млн рублей. Шаг аукциона — 5 млн рублей.

Напомним, постановления о комплексном развитии этих территорий были подписаны в январе 2023 года. Документами установлен предельный срок развития территории — до 2028 года. На участках расположены 27 многоквартирных домов, которые подлежат сносу, а также нежилые объекты, которые планируется сносить. На их месте будут созданы дома высотой от 14 до 18 этажей с общей площадью в 193,6 тысяч кв. м.

Организатором аукциона от имени мэрии города Новосибирска определен департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексея Кондратьева.

Ранее редакция сообщала, что Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска.