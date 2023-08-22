Борьба за статус: Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска

— Субъектность Академгородка — одна из самых главных проблем для нашего развития. 10 сентября пройдут выборы губернатора, после чего мы планируем поднять этот вопрос серьезно. До выборов поднимать его не будем, — отметил на конференции «Новые принципы развития партнерства инновационного бизнеса с наукой для обеспечения технологического суверенитета» в рамках Технопрома-2023 председатель СО РАН, вице-президент РАН Валентин Пармон.
Президент Некоммерческого партнерства «Союз развития наукоградов России» Виктор Сиднев поддержал Валентина Пармона в желании Академгородка выйти из состава города.
— Сегодня Академгородок не решает проблемы своего развития. У него нет такого права. Рядом находится Кольцово, где есть свой мэр, есть Совет депутатов и который живет по закону «О наукограде». А по нему власти обязаны развивать научно-производственный комплекс наукограда по разработанной стратегии социально-экономического развития, согласованной с Министерством науки РФ, — подчеркнул эксперт.
— Когда Троицк включили в состав столицы (Виктор Сиднев в 2012 году был мэром Наукограда Троицк —Ред.) , Сергей Семенович Собянин ввел статус «городской округ в составе Москвы», что позволило Троицку остаться наукоградом. Поэтому, если бы появилась законодательная возможность для Академгородка стать городским округом в составе Новосибирска, он имел бы полное право получить статус наукограда, — отметил Виктор Сиднев.
Докладчик подчеркнул, что бюджетное финансирование наукоградов с 2009 года сократилось в пять раз.
— Нельзя сказать, что государство совсем не вкладывается в развитие таких территорий. За последние годы появились, как я называю, наукограды постсоветские, новые наукограды. Например, Сколково, Иннополис, Сириус, Русский. Отличие их в том, что они делаются на Гринфилде, то есть, там нет научной инфраструктуры. Там можно создать IT- или фарм-инфраструктуру. Но, например, источник протонов — никогда. Научная инфраструктура есть в старых наукоградах, — отметил он.
При этом, по его подсчетам, инвестиции в новые территории значительно превышают финансирование советских наукоградов.
— Иннополис — региональный пример Татарстана. Вложения составили 30 млрд рублей. Это примерно 100 лет финансирования всех наукоградов России. В развитие Сколково вложено 150 млрд рублей или 500 лет бюджетного финансирования всех наукоградов России. Дальше остров Русский — 650 млрд рублей. Это 2200 лет финансирования наукоградов. А насколько эти наукограды успешны, мы узнаем лет через 30. Если сформируется научная база и образуется инфраструктура, — констатировал Сиднев.
— Новосибирск не связывает себя с Академгородком. Мне печально видеть такую недооценку Академгородка со стороны города. Если Академгородок будет сильным, то он потянет за собой весь регион. Пришла пора решать этот вопрос, — заявляла ранее Ирина Травина.
Ранее обсуждалась возможность создания нового района Новосибирска — Большого Академгородка. Инициаторы считали, что в него, помимо, собственно, Академа, могут войти Шлюз, Верхняя зона, Нижняя Ельцовка, часть Барышевского сельсовета. Эти территории заселяются жителями Академгородка — и их развитие зависит от него напрямую. Сейчас речь идет о выделении Академгородка в отдельное муниципальное образование.
Ранее редакция сообщала, что общественники восстали против комплексного развития Академгородка.
Фото с сайта мэрии города Новосибирска
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