Борьба за статус: Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска

— Субъектность Академгородка — одна из самых главных проблем для нашего развития. 10 сентября пройдут выборы губернатора, после чего мы планируем поднять этот вопрос серьезно. До выборов поднимать его не будем, — отметил на конференции «Новые принципы развития партнерства инновационного бизнеса с наукой для обеспечения технологического суверенитета» в рамках Технопрома-2023 председатель СО РАН, вице-президент РАН Валентин Пармон.

Президент Некоммерческого партнерства «Союз развития наукоградов России» Виктор Сиднев поддержал Валентина Пармона в желании Академгородка выйти из состава города.

— Сегодня Академгородок не решает проблемы своего развития. У него нет такого права. Рядом находится Кольцово, где есть свой мэр, есть Совет депутатов и который живет по закону «О наукограде». А по нему власти обязаны развивать научно-производственный комплекс наукограда по разработанной стратегии социально-экономического развития, согласованной с Министерством науки РФ, — подчеркнул эксперт.

— Когда Троицк включили в состав столицы (Виктор Сиднев в 2012 году был мэром Наукограда Троицк —Ред.) , Сергей Семенович Собянин ввел статус «городской округ в составе Москвы», что позволило Троицку остаться наукоградом. Поэтому, если бы появилась законодательная возможность для Академгородка стать городским округом в составе Новосибирска, он имел бы полное право получить статус наукограда, — отметил Виктор Сиднев.

По его словам, на сегодняшний день в России 13 территорий имеют статус «Наукоград РФ». Есть и такие, как Академгородок и Зеленоград, не удовлетворяющие закону «О Наукоградах». Он напомнил, что мэру Москвы Сергею Собянину в 2012 году пришлось внести изменения в законодательство о местном самоуправлении, чтобы сохранить Троицку статус наукограда.

Докладчик подчеркнул, что бюджетное финансирование наукоградов с 2009 года сократилось в пять раз.

— Нельзя сказать, что государство совсем не вкладывается в развитие таких территорий. За последние годы появились, как я называю, наукограды постсоветские, новые наукограды. Например, Сколково, Иннополис, Сириус, Русский. Отличие их в том, что они делаются на Гринфилде, то есть, там нет научной инфраструктуры. Там можно создать IT- или фарм-инфраструктуру. Но, например, источник протонов — никогда. Научная инфраструктура есть в старых наукоградах, — отметил он.

При этом, по его подсчетам, инвестиции в новые территории значительно превышают финансирование советских наукоградов.

— Иннополис — региональный пример Татарстана. Вложения составили 30 млрд рублей. Это примерно 100 лет финансирования всех наукоградов России. В развитие Сколково вложено 150 млрд рублей или 500 лет бюджетного финансирования всех наукоградов России. Дальше остров Русский — 650 млрд рублей. Это 2200 лет финансирования наукоградов. А насколько эти наукограды успешны, мы узнаем лет через 30. Если сформируется научная база и образуется инфраструктура, — констатировал Сиднев.

— Новосибирск не связывает себя с Академгородком. Мне печально видеть такую недооценку Академгородка со стороны города. Если Академгородок будет сильным, то он потянет за собой весь регион. Пришла пора решать этот вопрос, — заявляла ранее Ирина Травина.

Напомним, инициативная группа Академгородка уже несколько лет прорабатывает вопрос изменения структуры управления Академгородка. По словам президента ассоциации «СибАкадемСофт» Ирины Травиной, сейчас Академгородок не может полноценно развиваться, так как не является субъектом, а стратегия развития Новосибирска не предусматривает его развитие.

Ранее обсуждалась возможность создания нового района Новосибирска — Большого Академгородка. Инициаторы считали, что в него, помимо, собственно, Академа, могут войти Шлюз, Верхняя зона, Нижняя Ельцовка, часть Барышевского сельсовета. Эти территории заселяются жителями Академгородка — и их развитие зависит от него напрямую. Сейчас речь идет о выделении Академгородка в отдельное муниципальное образование.

Ранее редакция сообщала, что общественники восстали против комплексного развития Академгородка.