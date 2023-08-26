В Новосибирске суд отклонил коллективный иск о возврате референдума по выборам мэра

Новосибирский областной суд отказал в коллективном иске избирателей к законодательному собранию региона. Активисты требовали провести областной референдум о возврате прямых выборов мэра Новосибирска, Однако Законодательное собрание Новосибирской области отказало активистам в регистрации. Об этом в соцсетях рассказал депутат горсовета Антон Картавин.

Отмечается, что к коллективному иску о признании незаконным отказ в регистрации референдума, поданному независимыми депутатами городского совета Новосибирска Антоном Картавиным и Светланой Каверзиной, присоединилось 148 человек.

Новосибирский областной суд посчитал, что проведение регионального референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Новосибирска противоречит федеральному законодательству, указав, что именно оно регламентирует вопрос о способе выборов главы муниципалитета.

— Суд первой инстанции отказал в нашем иске. Нам нельзя самим решать, кто будет управлять нашим городом. Мы, конечно, подадим апелляцию на это решение, и скорее всего, дойдем до Верховного суда, — прокомментировал Антон Картавин в своем Телеграм-канале.

Тем не менее, Антон Картавин добавил, он уверен в том, что ещё сможет выбрать мэра Новосибирска на открытых выборах.

Напомним, поправки в устав Новосибирска, предусматривающие отмену прямых выборов мэра и переход к назначению главы муниципалитета на конкурсной основе, были приняты горсоветом 26 апреля 2023 года. В Законодательном собрании Новосибирской области изменение системы выборов глав муниципалитетов объясняли требования федерального законодательства.

Ранее редакция сообщала, что формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты.