Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

На днях мэрия Новосибирска заключила контракт на 2,5 млрд рублей (средства городского и областного бюджетов) на поставку по лизингу 150 автобусов — 100 «Нефазов» и 50 «Пазов». Первые автобусы — «Нефаз» — по условиям контракта, должны поступить в Новосибирск в течение декабря 2021 года, 50 «Пазов» — в течение первого полугодия. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции. По словам мэра, все автобусы оборудованы пандусами, кондиционерами салона и кабины водителя, системами навигации и бескондукторной системой оплаты.

— Но система контроля усиливается, — сообщает Анатолий Локоть. — Во-первых, работает видеокамера. Приложим усилия не кондукторской, а именно контрольной сети. Кроме того, будет работать автоматизированная система мониторинга пассажиров. С такими сервисами, с такими обновлениями мы выстраиваем работу общественного муниципального транспорта.

По информации мэрии Новосибирска, базировать новые транспортные средства планируется на площадках бывших муниципальных предприятий, в настоящее время объединенных под «крышей» ПАТП—4.

— С точки зрения логистики и имеющихся муниципальных площадок мы используем имеющиеся площадки на проезде Автомобилистов, 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/4 и, конечно, Приграничная, 2 — это действующее ПАТП—4, — рассказывает глава города. — Все площадки будут объединены в одно муниципальное предприятие ПАТП-4 с соответствующими филиалами. Новые автобусы предполагается задействовать на ряде функционирующих маршрутов, следующих по территории Ленинского, Октябрьского, Калининского районов и Центрального округа. Частично маршруты будут скорректированы с учетом всех наших схем и представлений о развитии наземного транспорта в городе Новосибирске.

Напомним, что в сентябре мэрия Новосибирска объявила конкурс на закупку 150 автобусов на газомоторном топливе. Ранее в рамках работы по обновлению муниципального общественного транспорта были приобретены 15, затем еще 40 автобусов белорусского производства. Всего в рамках данных мероприятий муниципалитетом обновлены более 205 единиц общественного транспорта.