«Новосибирск напоминает Астану 2000-х по состоянию теплосетей»

— Состояние дел в теплосистеме родного города печалит: мы видим результат отсутствия инвестиций и надлежащего финансирования ремонта теплоснабжающих коммуникаций. В начале 2000-х годов я некоторое время жил в Казахстане, в Астане. Каждую неделю на 1-2 дня отключали теплоснабжение. Если у нас не будет наведен порядок в теплосетевом хозяйстве, мы придем к этому же состоянию очень быстро, — отмечает директор новосибирской компании ООО «Сибэнергопром» (производит железобетонные изделия) Николай Белкин в интервью, опубликованном на сайте «СГК-онлайн». — К примеру, нынешний отопительный сезон только начался, а у нас нередко по 100 домов сидят без тепла.

По его словам, в целом компания поставляет по заказам ключевого партнера — ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — около 40–50% производимой продукции: в Новосибирский, Алтайский и Кузбасский филиалы. В 2017-018 годах еженедельно по 3-4 машины с ЖБИ уходили в Рубцовск, где СКГ начала работу в рамках проекта альтернативной котельной и проводила масштабную реконструкцию теплосетей. Не менее активно с энергетиками в Рубцовске сотрудничали и другие поставщики, например Барнаульский комбинат «ЖБИ Сибири» — заказов хватало всем.

В 2021 году в Кузбасском и Алтайском филиалах СГК динамика прироста заказов составила 5-10%, как и в предыдущие годы, а вот по Новосибирску объемы поставок упали в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

— На мой взгляд, проблема в том, что на сегодняшний момент в Новосибирске не заключено концессионное соглашение, следовательно, нет ни инвестпрограмм, ни ремонтных программ, — рассуждает Николай Белкин. — Да, в СГК приняли решение спланировать и упорядочить договорную работу с подрядчиками — были отыграны конкурсы и заключены договоры на 3 года вперед. Но по факту объемы поставок планировать сложно: каждый год нам выдают техническое задание, но конкретные наименования и объемы поставок определяются только после вскрытия теплотрассы.

Белкин отметил, что в этом году по производителям больно ударил рост цен на материалы. На металл они увеличились в 2 раза, плюс на масла, на химдобавки в ЖБИ, на ГСМ.

— Портфель заказов у нас при этом изменился несущественно, так как речь зачастую идет о крупных инфраструктурных и производственных проектах, которые нельзя поставить на паузу, — поясняет директор «Сибэнергопрома». — В сложившейся ситуации нам приходится искать компромиссы с заказчиками. В одних случаях удается согласовать разумное повышение цены, в других — часть затрат берем на себя. Где-то компенсируем повышение цены за счет торга с нашими собственными подрядчиками. Таким образом, держимся на плаву. Но, полагаю, рост цен продолжится из-за мировой инфляции, а это чревато проблемами. Не все заказчики финансово устойчивы. Пандемийный кризис и последовавший за ним рост цен создали сложные ситуации, когда компании теряли платежеспособность — вплоть до забастовок персонала. По-человечески понимаем, но ведь мы вложили свои средства в производство продукции. В итоге в отдельных случаях приходилось взыскивать средства через суды.

В то же время Николай Белкин заявил, что его предприятие не намерено вести на рынке ценовые войны, так как в них не будет победителей.

— Когда цена слишком низка, заказ невозможно выполнить качественно. Если я не понимаю, за счет каких ресурсов обеспечивать производство и поставки, бороться за такой заказ я не буду, — уточнил он. — Скорее, буду рассматривать новые точки роста. К примеру, сейчас активно развивается Кемерово. В начале октября была встреча губернатора Кемеровской области с президентом РФ. Презентовались планы развития, в частности, по строительству аэропорта в Шерегеше, новых инфраструктурных объектов. Рассчитываю, что будем принимать в них участие.

ООО «Сибэнергопром» выпускает более сотни наименований железобетонных изделий — в основном для электроэнергетиков и теплоснабжающих компаний. В списке реализованных проектов — участие в строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, «Тайшетского алюминиевого завода» компании «Русал» в Иркутской области, проект ПАО «Высочайший», крупной золотодобывающей компанией в Якутии, сотрудничество с «Новосибирским электродным заводом».

По материалам sibgenco.online