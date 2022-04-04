Мэрия оспорит решение суда по пристройке к новосибирскому лицею в кассации

Мэрия города Новосибирска готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда, вступившего в законную силу о взыскании с муниципалитета в пользу ООО «АльянсСтрой» суммы, затраченной организацией на самовольную постройку, сообщает пресс-центр мэрии. Первоначально речь шла о 391,4 млн руб.

— В рамках судебного разбирательства по указанному по делу дважды проводилась судебная экспертиза, в результате которой размер расходов был снижен до 293 575 198 рублей 68 копеек, а также учтены расходы по оплате судебной экспертизы в размере 441 000 рублей, — говорит заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

2 декабря 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу ООО «АльянсСтрой» указанной суммы. 10 января 2022 года мэрия подала апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 29 марта суд отказал в удовлетворении этой жалобы и оставил решение Арбитражного суда Новосибирской области без изменений.

По информации департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, в настоящие время готовятся кассационная жалоба и заявление о приостановке исполнения решения суда, вступившего в законную силу.

Напомним, ООО «АльянсСтрой» зарегистрировало право собственности на незавершенный строительством объект 30 декабря 2014 года на основании договора купли-продажи незавершенного строительством объекта — здания со спортивным залом для лицея № 22 «Надежда Сибири» с двухуровневой подземной автостоянкой. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:021050:74, на котором была возведена самовольная постройка, предоставлялся компании на праве аренды (договор аренды № 121159р от 9 апреля 2015 года) со сроком действия до 9 апреля 2018 года. Застройщик внес изменения в действующую проектную документацию, в результате общая площадь застройки увеличилась до 7 560,9 кв. м и строительство объекта было продолжено без соответствующего разрешения.

1 августа 2018 года компания обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании права собственности на самовольную постройку. Мэрия города Новосибирска обратилась со встречным исковым заявлением о признании права собственности на самовольную постройку, поскольку на момент обращения в суд у самовольного застройщика отсутствовали права на земельный участок, где располагается спорный объект. 15 октября 2020 года за городом Новосибирском было признано право собственности на незавершенный строительством объект, со степенью готовности 95%, общей площадью 7 560, 9 кв. м. Вместе с тем лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом (пункт 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации).