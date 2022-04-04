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Польская Orlen снизила долю российской нефти на своих НПЗ до 30%

  • 04/04/2022, 18:13
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Польская Orlen снизила долю российской нефти на своих НПЗ до 30%
Глава Orlen считает, что уход от российской нефти должен быть скоординирован по всему Европейскому союзу, чтобы сохранить баланс рынка.

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen снизила долю российской нефти на своих заводах до 30%, сообщил газете Parkiet председатель правления компании Даниэль Обайтек.

— В день начала войны мы прекратили закупку морских грузов российской нефти и заказали 28 танкеров с нефтью с альтернативных направлений. Таким образом, сегодня около 70% нефти в портфеле всего концерна — это сырье не из России, — сказал он.

По словам главы компании, Orlen уже несколько недель не закупает российскую нефть для своего НПЗ в Литве.

— В ближайшее время появится возможность дальнейшего ограничения импорта, ведь в рамках реализации условий, предусмотренных для слияния с Lotus, у нас есть долгосрочное соглашение с партнерами из Персидского залива о поставках до 20 млн тонн нефти в год, — рассказал Обайтек.

По словам главы компании, у нее действуют три контракта с российскими поставщиками, один из которых истекает уже в январе следующего года.

Как подчеркнул Обайтек, компания «готова к полной диверсификации, однако уход от российской нефти должен быть скоординирован на уровне всего Евросоюза, чтобы сохранить баланс рынка».

Отвечая на вопрос о том, закупает ли Orlen российские рубли, чтобы платить за нефть из РФ, Обайтек сказал, что такие закупки не ведутся.

— Мы рассчитываемся за нефть в валюте, указанной в контрактах. Изменение валюты означает изменение условий контракта. А для этого нужно согласие обеих сторон, — сказал он.

Долгосрочные контракты на поставки нефти у Orlen заключены с «Роснефтью» и «Татнефтью». Первый предусматривает поставки до 300 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2022 года, второй заключен на 200 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2024 года. Все эти поставки российской нефти Orlen осуществляет по трубопроводам. Российскую нефть в Польше планируют заменить за счет контрактов с Saudi Aramco, поставок из Нигерии, Анголы, региона Северного моря и с Норвежского шельфа.

Фото: pixabay.com — pedro_wroclaw

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции польская Orlen нефть


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