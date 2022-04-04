Польская Orlen снизила долю российской нефти на своих НПЗ до 30%

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen снизила долю российской нефти на своих заводах до 30%, сообщил газете Parkiet председатель правления компании Даниэль Обайтек.

— В день начала войны мы прекратили закупку морских грузов российской нефти и заказали 28 танкеров с нефтью с альтернативных направлений. Таким образом, сегодня около 70% нефти в портфеле всего концерна — это сырье не из России, — сказал он.

По словам главы компании, Orlen уже несколько недель не закупает российскую нефть для своего НПЗ в Литве.

— В ближайшее время появится возможность дальнейшего ограничения импорта, ведь в рамках реализации условий, предусмотренных для слияния с Lotus, у нас есть долгосрочное соглашение с партнерами из Персидского залива о поставках до 20 млн тонн нефти в год, — рассказал Обайтек.

По словам главы компании, у нее действуют три контракта с российскими поставщиками, один из которых истекает уже в январе следующего года.

Как подчеркнул Обайтек, компания «готова к полной диверсификации, однако уход от российской нефти должен быть скоординирован на уровне всего Евросоюза, чтобы сохранить баланс рынка».

Отвечая на вопрос о том, закупает ли Orlen российские рубли, чтобы платить за нефть из РФ, Обайтек сказал, что такие закупки не ведутся.

— Мы рассчитываемся за нефть в валюте, указанной в контрактах. Изменение валюты означает изменение условий контракта. А для этого нужно согласие обеих сторон, — сказал он.

Долгосрочные контракты на поставки нефти у Orlen заключены с «Роснефтью» и «Татнефтью». Первый предусматривает поставки до 300 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2022 года, второй заключен на 200 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2024 года. Все эти поставки российской нефти Orlen осуществляет по трубопроводам. Российскую нефть в Польше планируют заменить за счет контрактов с Saudi Aramco, поставок из Нигерии, Анголы, региона Северного моря и с Норвежского шельфа.