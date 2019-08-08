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Мэрия тестирует инструменты борьбы с несанкционированной торговлей

Один из них планируется рассмотреть на ближайшей сессии депутатов горсовета Новосибирска.
  • 08/08/2019, 18:10
Мэрия тестирует инструменты борьбы с несанкционированной торговлей

Прежде всего мэрия старается стимулировать легальную торговлю — в каждом районе создаются площадки для продажи сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Они оформлены в едином стиле и вписываются во внешний облик города. В 2019 году для садоводов и огородников организовано 787 торговых мест, сообщает пресс-центр мэрии.

Эффективной мерой в борьбе с нелегальной торговлей, по мнению начальника управления потребительского рынка мэрии Виталия Витухина, должна стать практика изъятия сотрудниками полиции товара и самовольного объекта, из которого осуществляется продажа.  Новым механизмом в борьбе с торговлей могут стать изменения в положении о демонтаже нестационарных торговых объектов, которые будут обсуждаться на ближайшей сессии совета депутатов города Новосибирска. Главная суть изменений: освобождать землю. Решение будет принято в отношении земли, и освобождать ее можно будет хоть каждый день в течение года. Предполагается, что это правило можно будет применять не только к торговым павильонам, но и к незаконным аттракционам, батутам, детским машинкам и др.

Глава администрации Дзержинского района Сергей Жиров выступил с предложением о создании в городе мобильных бригад, в состав которых войдут представители районных администраций, работники профильного департамента мэрии, сотрудники полиции, налоговой инспекции. Состав бригад должен меняться каждые три месяца. Они будут целенаправленно заниматься выездами на точки, где ведется нелегальная торговля.

По словам Виталия Витухина, сегодня на улицах и площадях Новосибирска насчитывается около 45 крупных очагов несанкционированной торговли. За 7 месяцев 2019 года проведено 823 рейдов по факту предупреждения и пресечения торговли в неустановленных местах, составлено 2077 протоколов. Наложено взысканий на сумму 5,3 млн рублей, взыскано 1,5 млн рублей. С начала года демонтировано 160 нестационарных объектов торговли и услуг, вынесено 315 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 1,3 млн рублей, взыскано 390 тыс. рублей.

Фото: редакции

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