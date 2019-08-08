«Несогласные» теряют работу?

Сразу двое довольно известных в городе людей сообщили о своем увольнении «по собственному желанию». Один — экс-журналист телеканала ОТС, эксперт фонда «Сибирская политика» Николай Сальников.

— Уволился по собственному желанию, давления со стороны руководства телекомпании не было, — сообщает Сальников на своей странице в соцсети. — Более того, главный редактор и директор прикладывали усилия, чтобы сгладить ситуацию. Однако в связи с последними событиями я почувствовал «напряжение в воздухе» и пришел к выводу, что дальнейшее мое присутствие на ОТС может принести проблемы коллегам.

«Последние события», о которых пишет журналист, касаются его недавнего видеовыступления, которое корреспондент опубликовал в соцсети. Сальников раскритиковал должностных лиц, высказывающихся о нецелесообразности тушения пожаров в Сибири.

«Напряжение в воздухе» почувствовали и в мэрии Новосибирска, откуда ушел «по собственному желанию» начальник участка МКУ «ДЭУ №1» Владимир Мишин.

— Мне предложили уволиться без оснований, под выдуманным предлогом, вероятно, за то, что не собираюсь поддерживать действующего мэра на выборах, — пишет Мишин на своей странице в соцсети. — Какое отношение имеет мое личное предпочтение к кандидатам в выборах мэра, которое я никому не навязывал, и моя работа, которую я выполняю добросовестно?!

Как пояснил Мишин в комментарии изданию, решение уйти он принял, дабы не подставлять своего непосредственного начальника, которому «сверху» было рекомендовано — избавиться от сотрудника. Как считает дорожник, поводом послужило то, что он собирался на выборах голосовать не за действующего главу города, а за другого кандидата, чего особо не скрывал.

— Основанием послужила непонятно откуда взявшаяся информация, что я, будучи сотрудником структурного подразделения в мэрии, провожу агитацию в поддержку одного из кандидатов в мэры. Это совершенно не так, — рассказывает собеседник издания.

По словам Мишина, он никакой политической деятельностью не занимается и ни за кого не агитирует. Общественная работа, которую он проводит в районе, где проживает, с политикой никак не связана.

— Организовываю различные мероприятия, — говорит Мишин, — но они не касаются ни политики, ни выборов, ни кого-то из кандидатов. Очень плохо, когда кадры подбираются не по профпригодности, а по политическим взглядам.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

В качестве кандидатов на пост главы города зарегистрированы координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), бывший заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

Фото со страницы Владимира Мишина в соцсети