Почти 5 тысяч тонн мороженого экспортировано из Сибири

Вес пломбира, эскимо и других видов мороженого, отправленного на экспорт из Сибири в 2022 году, вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

– Всего в прошлом году сибирские предприниматели экспортировали из региона 4,8 тыс. тонн мороженого. Более половины объемов сладкой продукции (52%) вывезли за границу организации Новосибирской области, около четверти (23%) – Омской области, – говорится в сообщении пресс-службы.

В 2022 году сибирскими организациями мороженое вывозилось преимущественно в Казахстан, Монголию и Беларусь. В числе новых стран-покупателей произведенного в СФО мороженого в прошлом году появилась Абхазия.

– Республика Казахстан является не только основным покупателем сибирского мороженого, но и, в свою очередь, активно производит и поставляет мороженое на территорию Сибирского федерального округа, – уточнил Дмитрий Колыханов, заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов.

Отмечается, что СФО в прошлом году занял второе место среди федеральных округов России по объемам вывоза за границу мороженного.

Ранее редакция сообщала о том, что таможенники оформили первую партию товаров на экспорт в Китай.