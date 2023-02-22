Рекламодателям

Почти 5 тысяч тонн мороженого экспортировано из Сибири

  • 22/02/2023, 11:50
экспорт мороженного из Сибири
Более половины объемов продукции экспортировали организации Новосибирской области.

Вес пломбира, эскимо и других видов мороженого, отправленного на экспорт из Сибири в 2022 году, вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

– Всего в прошлом году сибирские предприниматели экспортировали из региона 4,8 тыс. тонн мороженого. Более половины объемов сладкой продукции (52%) вывезли за границу организации Новосибирской области, около четверти (23%) – Омской области, – говорится в сообщении пресс-службы.

В 2022 году сибирскими организациями мороженое вывозилось преимущественно в Казахстан, Монголию и Беларусь. В числе новых стран-покупателей произведенного в СФО мороженого в прошлом году появилась Абхазия.

– Республика Казахстан является не только основным покупателем сибирского мороженого, но и, в свою очередь, активно производит и поставляет мороженое на территорию Сибирского федерального округа, – уточнил Дмитрий Колыханов, заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов.

Отмечается, что СФО в прошлом году занял второе место среди федеральных округов России по объемам вывоза за границу мороженного.

 

Ранее редакция сообщала о том, что таможенники оформили первую партию товаров на экспорт в Китай.

Фото с сайта Сибирского таможенного управления

403

Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирская область

Теги : экспорт мороженного производство мороженого


Спецоперация на Украине

Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи
21/02/23 19:04
Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
послание президента России

«Самое главное — как тезисы послания президента поняли чиновники»

Именно с ними бизнесу придется взаимодействовать при реализации задач, поставленных перед Федеральным Собранием главой государства.
Читать статью >>
Универсам на улице Ленина

Реконструкции «Универсама» в ближайшее время не будет

По инициативе собственника и во избежание общественного резонанса.
Читать статью >>
недвижимость

Эволюция и актуальные «ингредиенты» жилья комфорт-класса в Новосибирске

Высокая конкуренция на рынке новостроек Новосибирска стимулирует девелоперов повышать качество проектов по доступной цене.
Читать статью >>
послание президента

Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи

Основные тезисы ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в части спецоперации:
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

«Самое главное — как тезисы послания президента поняли чиновники»

22/02/2023, 13:06

Отечественные производители хотят, чтобы ввоз в Россию картофеля был запрещен

22/02/2023, 12:26

Мэрия Томска предложила разработать дизайн-код рекламных конструкций

22/02/2023, 11:46

Стала известна часть комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Томска

22/02/2023, 11:41
Популярное

Фильмы и сериалы Disney станут недоступны для просмотра на российских сервисах

21/02/2023, 12:16

Банк России выявил новую схему обмана граждан

21/02/2023, 12:08

Сколько блинов можно съесть на Масленицу

20/02/2023, 12:54
Новости компаний

Новосибирск занял 12 место в мире по доступности интернета

22/02/2023, 12:53

Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

22/02/2023, 11:26

С начала года сибиряки обналичили в кассах магазинов более 30 млн рублей

22/02/2023, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска