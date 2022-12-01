Десятки рекламных конструкций нового образца установят в Томске

Специалисты комитета городского дизайна департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска согласовали десятки рекламных макетов с учетом требований дизайн-кода и провели более сотни консультаций предпринимателей за последние пять месяцев.

— Работа ведётся, мы видим, что отдельные объекты начинают преображаться. Несколько лет назад в основном на зданиях размещали дешевую, яркую и большую рекламу в виде баннеров, так что фасадов не было видно вообще. Сейчас предприниматели стали более заинтересованы в конструкциях более высокого качества, а также в том, чтобы их не пришлось переделывать согласно нормам, — отметила Виктория Костык, председатель комитета.

— Появились чёткие правила, которым стараются следовать специалисты рекламных компаний. Например, прежде чем запускать конструкцию в производство, рекламные агентства согласовывают её, чтобы дизайн был вписан в архитектуру здания. Ранее чаще было наоборот, — отметила специалист.

В настоящее время у многих рекламных конструкций ещё действует срок разрешений, выданных до вступления в силу нового дизайн-кода. По оценкам специалистов, должно пройти 2-3 года, прежде чем им на смену придут новые, тогда и можно будет оценить эффект от новых правил.

Ранее заммэра по архитектуре и градостроительству Алексей Макаров сообщал, что разработчики дизайн-кода предложили свод правил размещения конструкций —рекламы, подсветки, адресных табличек — на фасадах зданий. При этом они классифицировали улицы по 2 типам: особая архитектурная зона, где есть объекты культурного наследия, памятники истории и культуры РФ, улицы, расположенные в границах зон охраны объектов культурного наследия; прочие улицы за границами охраняемых зон.

В Новосибирске также идет внедрение нового дизайн-кода.