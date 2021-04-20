«Ростех» решил претендовать на угольное месторождение «Богатырь»

Структура «Ростеха» — ООО «Рузинвестпроект» 19 апреля зарегистрировала в Новосибирске компанию ООО «РТ-Богатырь», сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Гендиректор компании — Александр Назаров также возглавляет ООО «РТ-Развитие бизнеса».

Регистрация новой структуры произошла через неделю после того, как Роснедра выставили на аукцион разрез «Богатырь» Горловского угольного бассейна в Новосибирской области с запасами около 300 млн т угля ценных марок (антрацита). «РТ-Богатырь» создана для участия в этом аукционе, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, работающим в Новосибирской области.

Кроме структур «Ростеха», на месторождение уже есть несколько претендентов. В конце марта компания «Коулстар» (принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) зарегистрировала ООО «Разрез Богатырь» в Искитиме (там же расположено месторождение).

Еще один потенциальный претендент на актив — компания «Сибантрацит», принадлежащая наследникам Дмитрия Босова. Она уже работает на Горловском месторождении и является пока единственной угольной компанией региона, которая добывает там антрацит.

Напомним, на пресс-конференции в декабре 2020 года губернатор Новосибирской области заявлял, что у него отрицательное отношение к планам по лицензированию участка «Богатырь». Травников подчеркивал, что пока инвесторы не приступят к рекультивации отработанных участков, никаких новых участков, никаких новых лицензий в регионе он не допустит и не поддержит в ближайшее десятилетие. Жители окрестных населенных пунктов активно жалуются на пыление при разработке карьеров и другие негативные последствия от открытой добычи угля. Некоторые ученые не исключают, что активная добыча антрацита может быть причиной землетрясений, которые участились в Искитимском районе, но официально эти исследования не опубликованы.