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Мероприятия, посвященные 129-летию со дня основания Новосибирска, состоятся 25 и 26 июня

  • 21/06/2022, 10:16
Автор:
новости Новосибирска
Основной площадкой празднования станет Михайловская набережная, а площадь Ленина не будут перекрывать.

В этом году День города отметят в парках и скверах. Основные гуляния развернутся на Михайловской набережной, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

25 июня

Состоится традиционное возложение цветов и венков на могилы основателей города Г. М. Будагова и Н. М. Тихомирова. В 11.00 запланировано техническое открытие Заельцовского парка после реконструкции. В 14.00 – открытие выставки к 125-летию Ю. В. Кондратюка. В этот же день состоятся традиционное торжественное собрание и праздничный концерт в КК им. В. Маяковского (вход по пригласительным). Вечером на Михайловской набережной горожанам представят программу «Лунная соната», которая тоже посвящена 125-летию Ю. В. Кондратюка, а в Нарымском сквере – открытие летних фестивалей «Кино на траве».

26 июня

Празднование Дня города начнется в 9.00 на Михайловской набережной с зарядки с олимпийцами. В 10.00 – официальное открытие. В течение всего дня новосибирцы смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях: сдать нормы ГТО, сразиться в перетягивании каната, сыграть в волейбол и баскетбол. Для детей организуют площадку «Новосибирск – столица детства» и фестиваль мороженого. Завершится праздник на набережной концертом с участием звезд «МузТВ» и традиционным фестивалем фейерверков на реке Оби «Огни родного города». Его начало – в 22.45.

На площадке у ГПНТБ в День города запланирована выставка достижений народного хозяйства, которую подготовил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии. На площадке парка культуры и отдыха «Березовая роща» представят программу «Активный город» с участием ТОСов, ветеранских организаций и национально-культурных автономий. Кроме этого, в «Березовой роще» организуют фестиваль народных ремесел «Ремесленная слобода».

Также ко Дню города в Новосибирске откроются молодежный центр в Первомайском районе и сквер Авиаконструктора Антонова в Дзержинском районе.

Фото: Ростислав Нетисов

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : программа праздник Мэрия Новосибирска день города


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