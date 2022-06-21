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Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту

  • 21/06/2022, 11:45
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Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту
Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи.

Крупнейшие российские операторы связи стали брать отдельную плату за сим-карту при подключении абонента. Компании объясняют это подорожанием самих сим-карт в 3,5 раза, пишет «Коммерсант».

— Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы, — приводит газета ответ одной из компаний.

Из-за санкций операторы перестали закупать сим-карты у западных поставщиков и перешли на чипы китайского производства.

Эксперты считают, что ситуация может грозить развитию рынка интернета вещей. Но это произойдет только если проблема с поставками сим-карт выйдет на новый уровень.

— Для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21.06 в связи с увеличением стоимости закупки сим-карт. Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат «Билайна» на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения, — сообщили РИА Новости в «Билайне».

Фото: pixabay.com — Pexels

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сим-карта платежи мобильная связь


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