Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту

Крупнейшие российские операторы связи стали брать отдельную плату за сим-карту при подключении абонента. Компании объясняют это подорожанием самих сим-карт в 3,5 раза, пишет «Коммерсант».
— Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы, — приводит газета ответ одной из компаний.
Из-за санкций операторы перестали закупать сим-карты у западных поставщиков и перешли на чипы китайского производства.
Эксперты считают, что ситуация может грозить развитию рынка интернета вещей. Но это произойдет только если проблема с поставками сим-карт выйдет на новый уровень.
— Для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21.06 в связи с увеличением стоимости закупки сим-карт. Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат «Билайна» на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения, — сообщили РИА Новости в «Билайне».
Фото: pixabay.com — Pexels
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