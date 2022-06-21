Новосибирские ученые создали жгуты и повязки для экстремальной медицины

Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины разработали кровоостанавливающий жгут-турникет «Питон» и гемостатическую повязку-тампонаду «Plantago». Изделия медицинского назначения могут применяться в условиях боевых действий или в условиях ЧС и могут создать альтернативу для западных аналогов, пояснили в пресс-службе ФИЦ ФТМ.

Жгут-турникет «Питон» призван заместить стандартные кровоостанавливающие жгуты, застегивающиеся по принципу ремня. «Питон», в случае открытого кровотечения можно затянуть одной рукой, без помощи второй, благодаря «трещотке», позволяющей быстро достичь максимального уровня натяжения. Таким образом, с таким жгутом-турникетом, человек может оказать первую помощь себе сам. Разместить изделие можно в аптечке первой помощи.

В свою очередь гемостатическая повязка «Plantago» призвана останавливать кровотечения, добиваясь остановки кровотечения в течение двух минут. Изделие представляет собой нетканное полотно с повышенными впитывающими свойствами, пропитанное гемостатическим веществом. Повязка может быть уложена в 72 слоя и имеет небольшие насечки, по которым можно надорвать ее, исходя из глубины раны. Упаковывается повязка в стерилизованный пакет из вощенной бумаги, который в свою очередь можно использовать при ранении легкого.

— Данные изделия созданы с целью повышения качества и удобства оказания первой помощи в экстремальных условиях. В отечественной практике аналогов подобным медицинским изделиям нет, существуют только западные аналоги, которые в свою очередь проигрывают по стоимости, — сообщил руководитель отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ Юрий Хрипко.

Прототипы данных изделий разработаны совместно с экспертами из области военной медицины. Прототипы данных изделий подготовлены и испытаны на крови, а также, на модельных животных. ФИЦ ФТМ обладает мощностями для производства по 10 000 единиц каждого из изделий в месяц.

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