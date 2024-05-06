«Мерседес» сбил 4-летнюю девочку на самокате в Новосибирске

В Октябрьском районе в ДТП пострадала 4-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, трагедия произошла во дворе на улице Шевченко, 11.
На проезжей части «Мерседес» сбил девочку, которая выехала из-за припаркованного автомобиля на самокате.
На данный момент ребенок находится в больнице, а сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Стоит отметить, что в интернете появилось видео инцидента. На нем можно рассмотреть, что в момент ДТП рядом с девочкой находилась мама. но не успела остановить малышку.
Ранее редакция сообщала о том, что ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирской области.
Источник фото: ГИБДД по Новосибирску.
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