Местные жители поймали подозреваемого в насилии над маленькой девочкой под Новосибирском

В Ордынском районе Новосибирской области местные жители поймали подростка, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Видео появилось в Телеграм-канале «ЧП Новосибирск». Видео полностью заблюрено, однако исходя из звука можно понять, что несколько человек наносят удары подозреваемому.

В МВД по Новосибирской области рассказали, что личность 15-летнего подростка установили.

Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Сейчас его доставили в МО МВД России «Ордынский».

— По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, — отметили в сообщении.

Накануне 8-летнюю девочку на дороге догнал подросток и увел ее за собой в глухой переулок.

Ранее редакция сообщала о том, что отчим школьницы, от которого она родила, обжаловал приговор суда в Новосибирске.