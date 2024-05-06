Местные жители поймали подозреваемого в насилии над маленькой девочкой под Новосибирском

В Ордынском районе Новосибирской области местные жители поймали подростка, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.
Видео появилось в Телеграм-канале «ЧП Новосибирск». Видео полностью заблюрено, однако исходя из звука можно понять, что несколько человек наносят удары подозреваемому.
В МВД по Новосибирской области рассказали, что личность 15-летнего подростка установили.
Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Сейчас его доставили в МО МВД России «Ордынский».
— По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, — отметили в сообщении.
Накануне 8-летнюю девочку на дороге догнал подросток и увел ее за собой в глухой переулок.
Ранее редакция сообщала о том, что отчим школьницы, от которого она родила, обжаловал приговор суда в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — fabrikasimf
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