ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирской области

Вечером 4 мая в Болотнинском районе Новосибирской области 54-летний водитель, двигаясь на мопеде «Групхон Орион» со стороны села Светлая Поляна, на 9 км автодороги Горн-Чебула-Светлая Поляна-Северск «допустил опрокидывание», сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. Мужчина скончался.
Сотрудники правоохранительных органов добавили, что водитель мопеда был без защитного шлема.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.
Ранее редакция сообщала, что пьяный водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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