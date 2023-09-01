В Новосибирске на тротуаре нашли мертвого мужчину в луже крови

Рано утром, 1 сентября, в районе улицы Хилокской прохожие обнаружили мертвого мужчину в луже крови. Очевидцы предположили, что мужчину сбил автомобиль и скрылся с места преступления.

— Человек лежал на тротуаре с 7 утра, — написали подписчики паблика «АСТ-54 black».

В МВД по Новосибирской области сообщили, что на место был осуществлён выезд сотрудников полиции. Собранные материалы переданы в Следственный комитет.

— По факту произошедшего проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Как стало известно Infopro54, на теле погибшего нет признаков насильственной смерти. Предположительно, мужчина умер по естественным причинам. Ему было 64 года и он злоупотреблял алкоголем.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель сбил 12-летнюю девочку в Ленинском районе Новосибирска.