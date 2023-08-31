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Водитель сбил 12-летнюю девочку в Ленинском районе Новосибирска

  • 31/08/2023, 17:10
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девочка пострадала в ДТП
Школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В Ленинском районе у дома номер 31 по улице Котовского 38-летний водитель Hyundai сбил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Отмечается, что девочка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

— В результате ДТП девочка с травмами доставлена в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее реакция сообщала, что на прокурора Купинского района завели уголовное дело за ДТП, где погибла его дочь.

Фото предоставлено ГИБДД по Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : травма пострадавшие ДТП


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