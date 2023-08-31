Водитель сбил 12-летнюю девочку в Ленинском районе Новосибирска

В Ленинском районе у дома номер 31 по улице Котовского 38-летний водитель Hyundai сбил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Отмечается, что девочка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

— В результате ДТП девочка с травмами доставлена в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее реакция сообщала, что на прокурора Купинского района завели уголовное дело за ДТП, где погибла его дочь.