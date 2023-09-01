По поручению губернатора создан проект строительства нового корпуса Лицея №113

Новосибирск – быстрорастущий город. Это не только открывает большие возможности перед его жителями, но и ставит серьёзные задачи перед властью. В том числе, по созданию новых школьных мест. По поручению Губернатора Андрея Травникова в Новосибирске проработан проект строительства нового корпуса Лицея №113.

С этим важным для дальнейшего развития школы событием глава региона поздравил школьников, их родителей и учителей во время торжественной линейки 1 сентября.

В 2023/2024 учебном году в Лицее № 113 будут обучаться 1230 учеников в 45 классах. Проектная мощность образовательного учреждения сегодня 614 человек. Для решения вопроса обеспечения жителей микрорайона «Лада» дополнительными местами в общеобразовательных организациях по поручению Губернатора мэрия Новосибирска выполняет проектирование строительства отдельно стоящего здания на территории лицея на 650 мест. Прохождение госэкспертизы запланировано на октябрь-ноябрь 2023 года.

Напомним, что за счёт реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда», а также госпрограммы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью 17 880 мест, из них 11 школ на 9 592 места — в Новосибирске.