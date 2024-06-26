Меру пресечения избрали подозреваемому по делу о пожаре в городе Обь

Городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в уголовном деле о пожаре в городе Обь.
— Рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Иващенко, подозреваемого в нарушении требований охраны труда, — объяснили в Обском городском суде Новосибирской области.
Суд не согласился с ходатайством следователя о заключении под стражу и назначил Иващенко меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие считает, что 20 июня 2024 года в помещении производственного цеха ООО «СибВторРесурс» при утилизации вторичного сырья с нарушениями требований охраны труда произошло возгорание. В результате один человек погиб, несколько рабочих получили ожоги разной степени тяжести.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее редакция сообщала о том, что после пожара на складе в городе Обь возбуждено уголовное дело.
Автор фото: управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru