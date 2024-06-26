Уплывший асфальт и рухнувшие деревья: фото последствий тропического ливня поделились жители Новосибирска

Вечером 25 июня на Новосибирск обрушился мощный ливень, сопровождающийся шквалистым ветром. А в некоторых районах города прошел град размером с теннисный мячик.

Разбушевавшаяся стихия оставила после себя поваленные деревья, груды разрушенного асфальта и затопленные подъезды домов. Фото с последствиями тропического ливня в соцсетях поделились жители сибирского мегаполиса.

Собственный бассейн образовался у жителей одной из высоток в микрорайоне «Стрижи» после ливня.

Ветром вырвало деревья и повалило на стоящие рядом автомобили на улице Перевозчикова и в «Стрижах». На Новогодней в Кировском районе дерево «улеглось» поперек дороги, перекрыв движение.

В «Родниках» мощный ливень собрал асфальт с проезжей части и оставил после себя горы дорожного покрытия, заблокировав движение.

Ранее редакция сообщала о том, что вечером 25 июня мощный град размером с теннисный мячик обрушился на Новосибирск. Не смотря на разбушевавшуюся стихию, температура воздуха остановилась на 30-градусной отметке. Всего за несколько минут город превратился в тропический остров.