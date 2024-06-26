Кампус новосибирского «Академпарка» на 99% заполнен резидентами

На сегодняшний день в кампусе «Академпарка» заключены (или находятся в стадии заключения) договоры аренды обустроенных инженерной инфраструктурой земельных участков с 10 компаниями. Об этом гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. По его словам, вакантен только один участок. По нему возникли инженерные сложности, которые «Академпарк» обещает устранить в ближайшие пару недель.
Редакция направила запрос в пресс-службу «Академпарка» с просьбой уточнить компании, которые стали резидентами кампуса.
Стоит отметить, что до выступления Дмитрия Верховода реализацию проекта по созданию кампуса «Академпарка» раскритиковали аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области. Проверка КСП закончилась в мае 2024 года.
Аудитор Елена Саблина пояснила, что для поддержки нового инвестиционного проекта (НИП), который реализуется на территории кампуса, за счет средств областного бюджета было предусмотрено строительство 5 объектов инфраструктуры на 203,6 млн рублей. Из них 127,4 млн планировалось выделить через МинЖКХ в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство». Фактически средства не выделялись. 76,2 млн рублей предусмотрено было направить в рамках госпрограммы «Стимулирование научно-технической инновационной деятельности» через Миннауки в форме бюджетных инвестиций АО «Академпарк» на строительство 4 объектов.
— Затраты АО, как заказчика строительства, составили 99,2 млн, из них собственные средства компании — 23 млн. Объекты инфраструктуры — сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и связи — построены, приняты «Академпарком» в эксплуатацию в установленные сроки, — отметила Саблина.
Тем не менее КСП выявила недоработки, допущенные Миннаукой и «Академпарком» при реализации проекта кампуса:
— В целом следует отметить, что «Академпарк» в рамках реализации НИП за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию административно-лабораторное здание площадью 1498 кв. м, — отметила Саблина. — С конца 2023 года помещения в здании сданы в аренду организациям, осуществляющим деятельность, в том числе в инновационной сфере.
При этом она констатировала, что «Академпарку» и инвесторам не удалось достичь выполнения показателей, прописанных правительством Новосибирской области и инвесторами, реализующими НИПы: по инвестициям, количеству созданных рабочих мест, объему налоговых платежей. На 1 мая 2024 года в аренду были сданы 22% земельных участков от площади кампуса.
— Недостижение показателей, установленных в соглашениях о реализации НИП, и незавершение строительства объектов НИП влечет риски того, что объем налоговых поступлений в федеральный бюджет не достигнет планового значения, соответственно, на эту сумму не будет списана задолженность Новосибирской области по бюджетным кредитам, которые выделялись на создание инфраструктуры кампуса, — подчеркнула Саблина. — По расчетам КСП, доля затрат на инженерные коммуникации для построенного в рамках реализации НИП здания кампуса «Академпарка» составила 15% от общих затрат, произведенных за счет бюджетных инвестиций. В случае отсутствия дальнейшего развития площадки-кампуса это может привести к рискам неэффективного использования объектов инфраструктуры.
Дмитрий Верховод также прокомментировал претензии КСП. Он напомнил, что площадка кампуса была проблемной, 4 года на ней не велась никакая работа.
— Мы приняли решение осваивать ее собственными силами. Как только построили первое здание, нашли арендаторов, это сразу дало эффект — именно после этого мы в течение полугода сдали в аренду все участки, — подчеркнул Верховод. — Что касается заключения КСП, то мы подготовили на протокол свои возражения. Мы считаем, что находились в безвыходной ситуации, так как в начале строительства на площадке отсутствовали другие возможности получения источников тепла, без возможности технологического присоединения нельзя получить технические условия, а без них нельзя начать строительство. Покупка тепловой мощности была единственным выходом для обеспечения строительства объектов. Чтобы ситуация на площадке кардинально изменилась сейчас, нужно было в 2022 году построить инженерную инфраструктуру и первое здание. Что мы и сделали.
При этом Дмитрий Верховод предупредил, что проблемы на площадке еще могут возникнуть: из-за невыполнения МинЖКХ своих обязательство по строительству очистных сооружений. Именно на эти цели выделялись 127 млн рублей, которые ведомство не освоило, — об этом говорится в результатах проверки КСП.
— У нас будут большие проблемы с вводом дальнейших объектов, потому что часть строительства инженерной инфраструктуры не выполнена, — пояснил гендиректор «Академпарка» депутатам.
Напомним, кампус «Академпарка» строится в поселке Ложок Барышевского сельсовета. На территории кампуса планируется разместить компании малого и среднего бизнеса для обеспечения работой потенциальных жителей поселка «Горки Академпарка».
Развитие территории кампуса началось в 2016-2017 годах. За счет бюджетных средств в размере 110,5 млн, выделенных в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства, АО «Академпарк» построил объекты инфраструктуры: водозабор, подъемные автодороги, подъездные автодороги и ливневую канализацию. В 2020 году реализация проекта была признана неэффективной, утвержден новый бизнес-план до 2025 года. Первые резиденты зашли на площадку в июле 2022-го. Всего на участке планируется возвести около 12 тысяч кв. м производственных площадей загородного формата. Общий объем инвестиций в ценах марта 2023 года составлял более 1 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что первые участки в «СмартСити» Новосибирска выставят на торги к концу 2024 года.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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