Кампус новосибирского «Академпарка» на 99% заполнен резидентами

На сегодняшний день в кампусе «Академпарка» заключены (или находятся в стадии заключения) договоры аренды обустроенных инженерной инфраструктурой земельных участков с 10 компаниями. Об этом гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. По его словам, вакантен только один участок. По нему возникли инженерные сложности, которые «Академпарк» обещает устранить в ближайшие пару недель.

Вторую очередь Академпарка планируют запустить до конца 2025 года сумма арендной платы составляет 100 тысяч рублей за сотку, а максимальный срок аренды — 3 года. Если арендатор за эти 3 года не создает запланированный объект, то договор аренды расторгается и все его средства будут потеряны, — заявил Верховод. — У нас нет никаких сомнений в реализации заявленных проектов. Более того, мы знаем всех наших резидентов, это наши компании, с которыми мы уже работаем.

Редакция направила запрос в пресс-службу «Академпарка» с просьбой уточнить компании, которые стали резидентами кампуса.

Стоит отметить, что до выступления Дмитрия Верховода реализацию проекта по созданию кампуса «Академпарка» раскритиковали аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области. Проверка КСП закончилась в мае 2024 года.

Аудитор Елена Саблина пояснила, что для поддержки нового инвестиционного проекта (НИП), который реализуется на территории кампуса, за счет средств областного бюджета было предусмотрено строительство 5 объектов инфраструктуры на 203,6 млн рублей. Из них 127,4 млн планировалось выделить через МинЖКХ в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство». Фактически средства не выделялись. 76,2 млн рублей предусмотрено было направить в рамках госпрограммы «Стимулирование научно-технической инновационной деятельности» через Миннауки в форме бюджетных инвестиций АО «Академпарк» на строительство 4 объектов.

— Затраты АО, как заказчика строительства, составили 99,2 млн, из них собственные средства компании — 23 млн. Объекты инфраструктуры — сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и связи — построены, приняты «Академпарком» в эксплуатацию в установленные сроки, — отметила Саблина.

Тем не менее КСП выявила недоработки, допущенные Миннаукой и «Академпарком» при реализации проекта кампуса:

Постановление правительства Новосибирской области о предоставлении бюджетных инвестиций и соответствующий договор об их выделении подготовлены с нарушением сроков, установленных Бюджетным кодексом.

Договор не соответствует ряду требований, установленных постановлением правительства Новосибирской области, регламентирующим выделение бюджетных инвестиций.

При подготовке и внесении изменений в указанные документы министерством не учитывались результаты государственной экспертизы со сметной стоимостью объектов. В недостаточной степени осуществлялся контроль за предоставлением отчетности «Академпарка» об использовании бюджетных средств.

«Порядок осуществления контроля» за реализацией проекта развития кампуса, направленный в Минэкономразвитии Российской Федерации в марте 2021 года, до настоящего времени министерством не утвержден.

«Академпарк» за счет средств областного бюджета по переуступке получил права использования тепловой мощности в размере 17 млн рублей. 4 июня эти средства «Академпарк» вернул в бюджет.

— В целом следует отметить, что «Академпарк» в рамках реализации НИП за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию административно-лабораторное здание площадью 1498 кв. м, — отметила Саблина. — С конца 2023 года помещения в здании сданы в аренду организациям, осуществляющим деятельность, в том числе в инновационной сфере.

При этом она констатировала, что «Академпарку» и инвесторам не удалось достичь выполнения показателей, прописанных правительством Новосибирской области и инвесторами, реализующими НИПы: по инвестициям, количеству созданных рабочих мест, объему налоговых платежей. На 1 мая 2024 года в аренду были сданы 22% земельных участков от площади кампуса.

— Недостижение показателей, установленных в соглашениях о реализации НИП, и незавершение строительства объектов НИП влечет риски того, что объем налоговых поступлений в федеральный бюджет не достигнет планового значения, соответственно, на эту сумму не будет списана задолженность Новосибирской области по бюджетным кредитам, которые выделялись на создание инфраструктуры кампуса, — подчеркнула Саблина. — По расчетам КСП, доля затрат на инженерные коммуникации для построенного в рамках реализации НИП здания кампуса «Академпарка» составила 15% от общих затрат, произведенных за счет бюджетных инвестиций. В случае отсутствия дальнейшего развития площадки-кампуса это может привести к рискам неэффективного использования объектов инфраструктуры.

Впрочем, судя по словам Верховода, текущая картина на площадке не столь пессимистична. Это подтвердил и председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, отметив, что «на площадке кипит работа». По его словам, «за месяц на таких проектах можно сделать очень многое».

Дмитрий Верховод также прокомментировал претензии КСП. Он напомнил, что площадка кампуса была проблемной, 4 года на ней не велась никакая работа.

— Мы приняли решение осваивать ее собственными силами. Как только построили первое здание, нашли арендаторов, это сразу дало эффект — именно после этого мы в течение полугода сдали в аренду все участки, — подчеркнул Верховод. — Что касается заключения КСП, то мы подготовили на протокол свои возражения. Мы считаем, что находились в безвыходной ситуации, так как в начале строительства на площадке отсутствовали другие возможности получения источников тепла, без возможности технологического присоединения нельзя получить технические условия, а без них нельзя начать строительство. Покупка тепловой мощности была единственным выходом для обеспечения строительства объектов. Чтобы ситуация на площадке кардинально изменилась сейчас, нужно было в 2022 году построить инженерную инфраструктуру и первое здание. Что мы и сделали.

При этом Дмитрий Верховод предупредил, что проблемы на площадке еще могут возникнуть: из-за невыполнения МинЖКХ своих обязательство по строительству очистных сооружений. Именно на эти цели выделялись 127 млн рублей, которые ведомство не освоило, — об этом говорится в результатах проверки КСП.

— У нас будут большие проблемы с вводом дальнейших объектов, потому что часть строительства инженерной инфраструктуры не выполнена, — пояснил гендиректор «Академпарка» депутатам.

Напомним, кампус «Академпарка» строится в поселке Ложок Барышевского сельсовета. На территории кампуса планируется разместить компании малого и среднего бизнеса для обеспечения работой потенциальных жителей поселка «Горки Академпарка».

Развитие территории кампуса началось в 2016-2017 годах. За счет бюджетных средств в размере 110,5 млн, выделенных в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства, АО «Академпарк» построил объекты инфраструктуры: водозабор, подъемные автодороги, подъездные автодороги и ливневую канализацию. В 2020 году реализация проекта была признана неэффективной, утвержден новый бизнес-план до 2025 года. Первые резиденты зашли на площадку в июле 2022-го. Всего на участке планируется возвести около 12 тысяч кв. м производственных площадей загородного формата. Общий объем инвестиций в ценах марта 2023 года составлял более 1 млрд рублей.

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