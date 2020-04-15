Местные администрации не контролируют качество строительных работ

По итогам проверки расходования бюджетных средств в рамках госпрограмм, проведенной Контрольно-счетной палатой Новосибирской области, были возбуждены три уголовных дела. Два из них связаны с нарушениями при благоустройстве населенных пунктов в рамках реализации госпрограммы «ЖКХ». Такие данные на заседании аграрного комитета заксобрания Новосибирской области озвучила председатель областной КСП Елена Гончарова. Одно из дел касалось оплаты из бюджетных средств фактически невыполненных работ на сумму 1,5 млн рублей в рабочем поселке Колывань. В апреле суд Колыванского района признал виновным по статье «Мошенничество» руководителя компании-подрядчика. Обвиняемый почти полностью возместил ущерб, в результате получил в качестве приговора 2,5 года лишения свободы условно с годовым испытательным сроком.

— Чем интересно это дело? К уголовной ответственности был также привлечен руководитель организации, которая по контракту должна была осуществлять строительный надзор, — сообщает аудитор. — Там статья «Покушение на мошенничество». Он не получил 94 тысячи рублей по контракту только по той причине, что следствие уже изъяло документы.

Также, по словам Гончаровой, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы р.п. Колывань по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас дело находится в производстве.

Как отмечают представители депутатского корпуса, факты оплаты из бюджета невыполненных или некачественно выполненных работ наблюдаются не только в проектах по благоустройству, но и по строительству жилья.

— Жилье сдают незаконченным, — приводит информацию по ряду районов депутат Михаил Вересовой. — Сегодня и материалы, и технологии позволяют строить качественно. Деньги выделяются по сметам. Естественно, работу принимает администрация. Думаю, что если выявляются некачественные работы, то надо убирать соответствующую сумму из районного бюджета. За счет областного бюджета должны строить хорошо.

Однако, по мнению аудиторов, реализовать предложенный депутатом сценарий с правовой точки зрения непросто.

— Деньги снять недостаточно, — говорит Гончарова. — Для этого нужны правовые основания. Снять деньги можно в случае, если допущено нецелевое использование средств. Но тогда район наказываем дважды, особенно если там к тому времени поменялся глава. Один допустил нецелевое использование, и на объект деньги не пошли. И еще раз с района деньги снимаются. То есть тут не очень простое регулирование.

По словам аудитора, в настоящее время районные администрации проводят работу по возвращению денег с недобросовестных подрядчиков.

— Небольшую сумму вернули, — сообщает Гончарова. — По остальным претензии предъявлены, направлены иски в суды. Там, где жилье было некачественное, уже, как правило, сделать ничего нельзя, деньги потрачены. Это все говорит об отсутствии контроля со стороны местных администраций.

Всего, по данным Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, по итогам 2019 года проверены 119 организаций. В 107 организациях установлены 4,6 тысяч нарушений федерального, областного и муниципального законодательства на 4,3 млрд рублей. Установлены 6 фактов нецелевого использования бюджетных средств на 4,4 млн рублей, 665 фактов неэффективного использования бюджетных средств на сумму 15,5 млн. При осуществлении закупок выявлены 1,3 тысячи случаев нарушений на сумму 372 млн. Проверены 1,8 тысячи контрактов на сумму свыше 11 млрд рублей. Больше всего нарушений — при формировании бюджетов:512 случаев на сумму 2,3 млрд. Установлены 99 фактов административных нарушений. Мировыми судьями наложены 34 штрафа на сумму свыше 431 тысячи рублей. К ответственности привлечены 102 физических и юридических лица. Из них к административной ответственности — 52, дисциплинарной — 47, уголовной — 3. В течение года 43 материала были направлены по запросам в правоохранительные органы, включая результаты проверок прошлых лет. Возбуждены 3 уголовных дела, вынесены прокурорами 49 представлений для устранения нарушений и замечаний. По итогам контроля КСП направила 104 предложения по совершенствованию законодательства.

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