Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к владельцу СИБЭКО

Свердловский районный суд Красноярска принял решение о прекращении иска Генпрокуратуры против владельца АО «СИБЭКО» Андрею Мельниченко.

— Имеется в ступившее в законную силу решение суда, — говорится на сайте ведомства.

6 октября на сайте СГК было размещено сообщение о том, что АО «Кузбассэнерго» и Генпрокуратура достигли соглашения по урегулированию ситуации, связанной с акциями АО «СИБЭКО».

— По результатам стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО «Кузбассэнерго» направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей, — сообщили в пресс-службе СГК.

О какой сумме идет речь в компании не уточняют.

Напомним, Генпрокуратура подала иск к миллиардеру Андрею Мельниченко в августе. Прокуратура потребовала изъять в собственность государства новосибирскую энергокомпанию СИБЭКО, которую бизнесмен купил у структур Михаила Абызова в 2018 году — 3,9 млрд акций, зарегистрированных на «Кузбассэнерго». Также прокуратура просила наложить арест на все акции компании, зарегистрированные на «Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации», на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество АО «СИБЭКО», включая доли в юрлицах. Также прокуроры настаивали на запрете выплаты дивидендов и вознаграждения в любой форме. Документ, скан которого был размещен в сети, подписан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым.

Ранее редакция рассказывала о том, как в СГК прокомментировали иск о взыскании акций СИБЭКО депутатам горсовета.