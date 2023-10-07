Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к владельцу СИБЭКО

Свердловский районный суд Красноярска принял решение о прекращении иска Генпрокуратуры против владельца АО «СИБЭКО» Андрею Мельниченко.
— Имеется в ступившее в законную силу решение суда, — говорится на сайте ведомства.
6 октября на сайте СГК было размещено сообщение о том, что АО «Кузбассэнерго» и Генпрокуратура достигли соглашения по урегулированию ситуации, связанной с акциями АО «СИБЭКО».
— По результатам стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО «Кузбассэнерго» направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей, — сообщили в пресс-службе СГК.
О какой сумме идет речь в компании не уточняют.
Ранее редакция рассказывала о том, как в СГК прокомментировали иск о взыскании акций СИБЭКО депутатам горсовета.
Фото Infopro54
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