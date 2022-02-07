Рекламодателям
AliExpress RU&CIS NEW

«Метр квадратный» поможет застройщикам ускорить проведение сделок

  • 07/02/2022, 17:09
Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, оформила электронную регистрацию сделки по покупке недвижимости с застройщиком MR Group.

В результате партнер провел операцию всего за одну минуту и освободил клиента от необходимости посещать МФЦ. Успешно протестированная технологияновости рынка недвижимости позволит быстрее формировать сделки купли-продажи недвижимости на первичном рынке и строить собственные экосистемы всем партнерам М2.

Благодаря примененной методике застройщики могут совершать онлайн-сделки с интеграцией с сервисом электронной регистрации (ЭР) и сервисом безопасных расчетов (СБР). Продукт «Метра квадратного» встроен в CRM-партнёра. Это минимизирует технические ошибки при вводе данных, позволяет совершать сделку бесшовно и быстрее.

Процесс выстроен следующим образом: клиент оформляет сделку с помощью застройщика через решение «Метра квадратного». Результаты электронной регистрации передаются в сервис безопасных расчётов автоматически. Таким образом, ему не нужно лично посещать МФЦ. Если раньше процесс оформления ЭР занимал у клиента 40 мин., то теперь — 1 минуту. Время на оформление платежа с помощью СБР сокращается в 30 раз.

«Стратегически мы создаем экосистему недвижимости: предлагаем различные сервисы по покупке объектов, которые объединены на одной платформе. То же самое мы помогаем делать и нашим партнёрам. Сегодня мы работаем с 3,1 тыс. застройщиков, представляющих свыше 1,6 тыс. девелоперских групп, и планируем развивать наше сотрудничество дальше. Создаваемая нами партнёрская платформа обеспечит клиентам полностью цифровой путь для решения всех вопросов, связанных с покупкой и владением недвижимостью», — рассказал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

«Сегодня “Метр квадратный” —  единственная на рынке платформа, которая предлагает прозрачную систему работы для банков, клиентов и застройщиков. Каждый участник сделки может зайти в личный кабинет и увидеть её статус. Поскольку продукты СБР и ЭР интегрированы в нашу платформу, клиентам теперь не нужно идти к сторонним игрокам рынка. Сделка полностью может проходить у нас», — прокомментировала Юлия Архангельская, директор департамента ипотеки и финансовых инструментов MR Group.

Справка

Экосистема «Метр квадратный» (ООО «Жилищная экосистема ВТБ») — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнёры — застройщики, банки, агентства недвижимости, частные риелторы, ремонтные, страховые, оценочные и другие компании. За два года работы к платформе подключились более 3,1 тыс. застройщиков, представляющих свыше 1,6 тыс. девелоперских групп, 21 банк, более 8 тыс. агентств недвижимости и 11 тыс. частных риелторов.

MR Group является одной из крупнейших компаний по объёму продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Портфель компании —44 объекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи. В настоящее время на различных стадиях реализации в столице находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Symphony 34, MOD,  «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др.  Компания является лауреатом премий RREF AwardsUrban AwardsCRE AwardsMove Awards и «Рекорды рынка недвижимости».

 

Фото pixabay.com/

813

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость Метр квадратный ВТБ


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

07/02/2022, 18:58

Таможенники остановили незаконный вывоз из Сибири более 4 тыс тонн древесины

07/02/2022, 13:41

ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

03/02/2022, 14:22

Актуальный разговор

интервью

Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

Все материалы
Lingualeo
Лента новостей

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

07/02/2022, 18:58

Власти Новосибирска надеются сдать театр Афанасьева до конца 2022 года

07/02/2022, 18:18

Выбор новогоднего символа России в Новосибирске политизировали

07/02/2022, 17:32

В Новосибирске объявили режим «черного неба»

07/02/2022, 17:17
Популярное

Хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

07/02/2022, 13:34

Практичное устройство маленькой квартиры

02/02/2022, 17:19

В ледовом городке на набережной из-за новых требований скорректировали горки

02/02/2022, 13:59

Кетогенная система питания (кето-диета): вся правда о диете с низким содержанием углеводов

31/01/2022, 18:06

Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

27/01/2022, 17:05

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

27/01/2022, 08:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Новости компаний

Вебинар CHINASBORKA 2022 собрал лучшие практики импорта из Китая

07/02/2022, 18:17

Tele2 улучшила покрытие в 21 районе Новосибирской области

07/02/2022, 16:48

ВТБ: продажи автокредитов в России с начала года выросли на четверть

07/02/2022, 14:28

ВТБ Онлайн вошел в число лидеров рейтинга UsabilityLab

07/02/2022, 11:55

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка

Экономика

новости Новосибирска

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

Новосибирская компания создает кластер на юге России

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

Средний платеж по ипотеке за два года в Новосибирске вырос на 38% — до 40 тыс рублей в месяц

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

новости Новосибирска

Новосибирскую недвижимость с апартаментами тоже могут проверить

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Новостройки Новосибирска. Суперпредложение в центре города

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

новости Новосибирска

Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за некачественный ремонт и строительство дорог

Муниципальный перевозчик хочет потеснить на городских маршрутах коммерсантов

Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 40%

За 2021 год камеры, установленные на дорогах области, собрали более 1,3 млрд рублей штрафов

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

Медицина

новости новосибирска

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано более 3000 новых случаев коронавируса

В Новосибирске на 40% выросло количество пунктов, где можно сдать медицинские анализы

Жить с диагнозом можно и нужно

Нарушения в торгах на 347 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение» выявлены в Новосибирске

В Новосибирской области планируют ввести новые ограничения

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

новости Сибири

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

Власти Новосибирска надеются сдать театр Афанасьева до конца 2022 года

Выбор новогоднего символа России в Новосибирске политизировали

В Новосибирске объявили режим «черного неба»

В регионе сократилось количество преступлений с использованием интернета и телефона

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска