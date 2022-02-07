Tele2 улучшила покрытие в 21 районе Новосибирской области

В 2021 году технические специалисты компании увеличили число базовых станций в регионе на 10%, уделив особое внимание качеству сети в небольших населенных пунктах. В результате оператору удалось расширить покрытие и увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 7%.

В 2021 году Tele2 улучшила покрытие в Новосибирске на Красном проспекте, улицах Советской, Фрунзе, Ядрицевской, Писарева, Коммунистической, Сибиряков-Гвардейцев, Геодезической, Петухова, Зорге, Учительской, Александра Невского и других. Также новые базовые станции размещены в Бердске, Искитиме, Барабинске, Куйбышеве, Карасуке, Татарске, Черепаново, Чулыме.

Tele2 разместила базовые станции в селах, деревнях и поселках в 21 районе области. Благодаря проведенным работам стабильная голосовая связь и быстрый интернет появились в селах Абрамово и Горбуново Куйбышевского района, селе Преображенка Искитимского района, поселках Успенском и Октябрьском Краснозерского района, деревне Дружинино Купинского района, селах Степногутово и Владимировка Тогучинского района, селе Кузнецовка Баганского района, селе Целинном Коченевского района, поселке Паутовском Колыванского района, деревне Прямское Маслянинского района, селе Александро-Невском Убинского района, селе Ярки Доволенского района, селе Новокозловском Барабинского района.

Кроме того, оборудование Tele2 размещено на антенно-мачтовых сооружениях в 39 малых населенных пунктах. Вышки построены в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства, который реализует ПАО «Ростелеком».

Более чем на 500 вышках по всей области Tele2 разместила дополнительные 4G-передатчики. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в регионе на 7%. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть клиенты могут работать и учиться онлайн, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться соцсетями, скачивать файлы и делиться контентом на комфортных скоростях.