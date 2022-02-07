В Новосибирске объявили режим «черного неба»

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 17 часов 7 февраля до 17 часов 11 февраля на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В связи с этим предприятиям города рекомендовано сократить количество выбросов, сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Аналогичное предупреждение сделано для двух городов Кузбасса. В Кемерово режим «черного неба» ожидается с 18 ч. 07 февраля до 18 ч. 09 февраля 2022 года. Продолжаются НМУ первой степени опасности. В Новокузнецке и Прокопьевске — в период с 18 ч. 07 февраля до 18 ч. 09 февраля 2022 года.

Во всех городах Гидрометцентр объявил неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

В период НМУ (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятиях. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.