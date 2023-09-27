Метро МиР обязали провести новые торги на проектирование коллектора

Новосибирское УФАС рассмотрело жалобу ООО «СКС» на действия организатора торгов МП «Метро МИР» при проведении аукциона в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Городские очистные сооружения ливневой канализации на территории муниципального резерва в пойме р. Оби» с начальной (максимальной) ценой договора: 8,99 млн рублей.

Как отмечают в ведомстве, 10 августа МП «Метро МИР» было опубликовано извещение и закупочная документация о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ.

— Заявка ООО «СКС» была отклонена в связи с тем, что участником не представлена информация и документы, в соответствии с законом о контрактной системе, к файлу договора, предоставленного на подтверждение дополнительным требованиям к участникам закупки, не приложены файлы отсоединяемых электронных подписей сторон, — уточнили в пресс-службе УФАС.- Ведомство установило, что совокупность представленной информации позволили заказчику сделать выводы о надлежащем опыте ООО «СКС».

186467 Кроме того, представитель МП «Метро МИР» готов был принять договор, подтверждающий квалификационные требования участника закупки, подписанный обычной подписью и печатью на бумажном носителе. По действующему законодательству, договор, подписанный отсоединяемой электронной цифровой подписью должен был быть предоставлен заказчику электронной торговой площадкой, а не участником закупки.

Комиссия Новосибирского УФАС признала МП «Метро МИР» нарушившим порядок организации и проведения торгов, выдала предписание для исполнения которого заказчику необходимо повторно рассмотреть поданные заявление.

В сентябре прокуратура пресекла загрязнение вод реки Обь из коллектора, принадлежащего «Метро МиР».