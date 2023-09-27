Лауреатом международной премии стала ученая из Новосибирска

Ученая из Новосибирска Елена Багрянская получила 5 тыс долларов, медаль и диплом на премии имени Е.К. Завойского. Она стала лауреатом международной премии. Об этом сообщает пресс-служба Академии наук Республики Татарстан.

Церемония награждения прошла в Татарстане 26 сентября.

Елена Багрянская — директор Новосибирского института органической химии Сибирского Отделения РАН, заведующая отделом физической органической химии, заведующая лабораторией магнитной радиоспектроскопии этого института. Специалист в области физической химии, разработки и применения новых методов магнитного резонанса для изучения механизмов химических реакций, том числе радикальной полимеризации, структуры и функций биополимеров, исследования свойств молекулярных магнетиков, автор 200 научных статей, 6 глав в монографиях, более 400 тезисов на международных конференциях.

Профессора наградили за достижения в области применения передовых методов ЭПР для изучения молекулярных макросистем, содержащих электронные спины.

Премия имени Завойского проводится ежегодно. Лекция лауреата публикуется в международном научном журнале.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских спасателей наградили за спасение 44 человек на водоемах города.