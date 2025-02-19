Механизм семейного налогообложения предложили разработать в России

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили Минфину проработать механизм семейного налогообложения в рамках которого поровну поделить сборы с доходов семьи на всех её членов, включая детей. Таким образом, повышенная ставка налогообложения может быть снижена, если у налогоплательщика есть несовершеннолетние дети. Авторы проекта считают, что это поможет повысить рождаемость, улучшить уровень жизни и снизить социальное напряжение среди россиян.

Помимо этого, в РСПП предложили ежегодно индексировать пороги дохода, облагаемого повышенной ставкой налога на доходы физических лиц с учетом инфляции. При расчетах ориентироваться следует на динамику индекса-дефлятора, который ежегодно устанавливает Минэкономразвития, указали в союзе.

Напомним, с 1 января 2025 года начала действовать прогрессивная шкала налогообложения, по которой НДФЛ на уровне 13% сохранился только у тех, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. При доходе от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — 20% и свыше 50 миллионов рублей — 22%. По повышенной ставке налог уплачивается не со всей суммы дохода, а только с суммы превышения. При применении индекса-дефлятора пороги дохода, при которых применяется повышенная ставка, вырастут, а следовательно, снизится и налоговая нагрузка.

Ранее редакция сообщала о том, что богатые новосибирцы с 2025 года будут платить больше налогов. Ставка НДФЛ для них повышается до 22%.