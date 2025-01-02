Богатые новосибирцы с 2025 года будут платить больше налогов

С 1 января 2025 года в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Налог 13% будет взиматься с тех, кто зарабатывает до 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год.

Новосибирцы, чей доход в год составляет до 5 млн рублей (до 416 тысяч рублей в месяц), будут платить НДФЛ 15%.

При доходе в 20 млн рублей в год (до 1,67 млн рублей в месяц) налог составит 18% годовых.

С доходом до 50 млн рублей в год (4,17 млн рублей в месяц) НДФЛ вырастет до 20%.

Самый большой налог на доход физлиц составит 22%. Его будут платить новосибирцы с годовым доходом от 50 млн рублей.

Повышение ставки не распространяется на участников СВО и работников северных районов, уточнили в ФНС России.

Напомним, в 2022 году впервые в сводные налоговые уведомления более 600 жителей Новосибирской области был включен расчет НДФЛ по ставке 15% с доходов, совокупная налоговая база по которым превышает 5 млн рублей, сообщали налоговики. С 2023 года налоговые агенты суммируют все доходы физического лица: в виде заработной платы, от долевого участия в деятельности организаций (в том числе в виде дивидендов), доходы по операциям с ценными бумагами и иные доходы для исчисления ставки по НДФЛ.

На июнь 20924 года по повышенным ставкам в Новосибирской области, исходя из данных Федеральной налоговой службы, налог на доходы физических лиц должны были платить 34 тысячи человек. Это примерно 3% от общего количества работающих в регионе.

По данным Новосибирскстата, на октябрь 2024 года среднемесячная номинальная зарплата в Новосибирской области составляла 76172 рублей. Самые большие средние зарплаты были в ИТ-сфере — 140,6 тысяч рублей и финансах — 121,6 тысяч

Напомним, что НДФЛ является ключевым бюджетообразующим налогом в Новосибирской области.