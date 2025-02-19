Lada стала лидером продаж среди подержанных авто в России

В январе 2025 года в России были проданы 420,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Как сообщает Автостат, лидером по продажам среди автомобилей с пробегом стала российская Lada. Через все каналы было реализовано 111,2 тысячи таких автомобилей, что составило 26,45% от общего количества.

На втором месте расположилась японская Toyota с результатом 42,4 тысячи единиц, что соответствует 10% доли рынка. В топ-5 также вошли корейские бренды Kia (22,6 тысячи проданных автомобилей, 5,4%) и Hyundai (22 тысячи, 5,2%). Замыкает рейтинг японский Nissan с продажами 18,2 тысячи машин и долей 4,34%.

В рейтинге продаж по маркам наиболее значительный рост также продемонстрировала Lada (+42,1%),. На втором месте Nissan с ростом 13,8%.

Самой популярной моделью у лидера продаж стал седан Lada 2107: в январе было реализовано 10 тысяч этих автомобилей. На втором и третьем местах расположились хэтчбеки Lada 2114 «Самара-2» (8,5 тысяч) и седаны Lada 2170 «Приора» (8 тысяч).

Ранее редакция сообщала о том, что Toyota Camry заняла первое место по продажам среди подержанных авто в Новосибирской области. Средняя цена автомобиля составила 2,7 млн рублей.