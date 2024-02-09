Из-за арт-салюта 23 февраля перекроют площадь Будакова в Новосибирске

23 февраля власти планируют провести артиллерийский салют в честь Дня защитника отечества в Новосибирске. Для этого будет перекрыта площадь Инженера Будагова.
— Ввести временное прекращение движения транспортных средств в период подготовки и проведения артиллерийского салюта с обеспечением объезда, — говорится в проекте постановления на сайте мэрии.
Перекрывать площадь будут с 8 утра до 10 вечера до парковки у здания по улице Обская, 2. С 8 до 10 вечера будет действовать ограничение по путепроводу на площади Инженера Будагова. Исключение для проезда сделали только общественному транспорту.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за непогоды ограничили движение на трассах Новосибирской области.
Фото: Freepik — vecstock
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