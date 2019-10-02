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Международный форум InPark-2019 пройдет в Новосибирске

Мероприятие состоится 20-21 ноября.
  • 02/10/2019, 14:32
Международный форум InPark-2019 пройдет в Новосибирске

В этом году Форум выйдет за рамки рассмотрения вопросов исключительно индустриальных парков, расширив тематику до промышленных кластеров и технопарков и их роли в реализации нацпроектов, сообщили в пресс-службе АИР Новосибирской области.

Отмечается, что ключевыми темами форума станут «Реализация нацпроектов с учетом развития промышленной инфраструктуры – технопарков, промышленных технопарков, индустриальных парков», «Кластерная политика как инструмент повышения привлекательности региона», «Механизмы получения господдержки на развитие инфраструктурных проектов», «Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки резидентов индустриальных парков, технопарков и участников кластеров», «Изменения в нормативно-правовой базе, относящейся к развитию промышленной инфраструктуры».

— Предлагаемые к обсуждению темы форума являются наиболее востребованными в настоящее время, поскольку каждый регион России является участником реализации национальных проектов и отвечает за достижение целей и задач развития Российской Федерации, утвержденных 204-м указом президента. И успех этой работы напрямую зависит от наличия в регионах подготовленной промышленной инфраструктуры, — отмечает заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов.

В рамках сессии «Рыночные механизмы и меры государственной поддержки инфраструктурных проектов» у предприятий и инвесторов будет возможность обсудить предварительные итоги развития промышленной инфраструктуры в России в 2019 году, вступившие в силу изменения законодательства в этой сфере, а также дать соответствующие предложения федеральным министерствам на очередной деловой сезон.

По мнению директора Ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко один из ключевых вопросов InPark-2019 — развитие кластеров в регионах (инновационно-территориальных, промышленных).

— Реализация кластерной политики позволяет определить в межотраслевых цепочках так называемые инвестиционные ниши. Наша задача — совместно с регионами детально проработать эту методологию, научиться выявлять данные ниши и потребности бизнеса, подбирать соответствующие проекты, которые могут быть реализованы. И именно эти проекты будут в свою очередь реализовываться на площадках промышленных технопарков и индустриальных парков. Сами парки, как таковые, не отвечают на вопрос, каким образом может быть повышена инвестиционная привлекательность региона или какие резиденты и почему должны заинтересоваться данным инструментом, — считает Андрей Шпиленко.

Организаторы форума подчеркнули, что помимо основной части деловой программы на InPark-2019 планируется насыщенная выездная программа: экскурсии по промышленным площадкам Новосибирской области будут  совмещены с практикумами от профильных федеральных экспертов и разбором успешных кейсов.

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