7 доступных способов бросить курить

1. Найдите ответ, зачем нужно бросить

Найдите для себя четкую причину, мотивацию, которая будет подталкивать вас держаться. Почему вы хотите бросить сигареты? Возможно, ваше здоровье – не в лучшем состоянии, или есть более действенный мотиватор. Посчитайте, сколько денег тратите на пачки сигарет в год, и умножьте на года зависимости. Благодаря вашим деньгам, производители сигарет ездят на дорогих машинах, отдыхают за границей, покупают брендовые вещи, пока вы отказываете себе в этом.

2. Разберитесь в причинах

Курение – следствие. Найдите причину происходящего, с чего началась пагубная привычка? Среди более популярных вариантов:

Проблемы с родителями в подростковом возрасте.

Желание казаться взрослым.

Скрытое желание продемонстрировать «статусность».

Возможность вырваться с работы и немного отдохнуть.

Желание что-то обсудить с коллегами по работе, или успокоиться.

3. Уберите напоминания

Избавьтесь от всего, что напоминает о сигаретах. Уберите в мусорку зажигалки, пепельницы, тематические подарки. Возвращайтесь домой так, чтобы не проходить точки продаж табака и алкоголя.

4. Ищите позитивные эмоции

Подумайте о том, что доставляет вам настоящее удовольствие и занимайтесь этим чаще в течение дня. Включите в распорядок дня пробежку, или прогулки в парке. Рисуйте, изучайте новое.

5. Держите в карманах что-то вкусное

Вкусняшки доставляют удовольствие, но если вы боитесь поправиться, не обязательно есть сладкое или пирожки. Купите маленькие сладкие конфетки с соком внутри, сухарики, семечки.

6. Замените кофе молоком

Ученые выяснили, что некоторые из продуктов, улучшают вкус сигарет. К ним относят кофе, мясо и алкогольные напитки. А вот молоко, действительно может побороть тягу перекурить.

7. Социальные сети в помощь

У вас наверняка много друзей в социальных сетях. В борьбе с зависимостями полезна поддержка, и не важно, реальные слова это будут, или сообщения. Разместите пост о том, что бросаете курить. Ежедневно выкладывайте записи с фото и рассказывайте, как проходит день, как движетесь к цели. Это превратит движение к цели в увлекательную игру.

А вам далось избавиться от привычки курить? Как вы справлялись с желанием закурить и насколько это помогло? Делитесь ответами в комментариях.