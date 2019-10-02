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7 доступных способов бросить курить

  • 02/10/2019, 15:09
По статистике у человека получается бросить курить после того, как он предпринял около тридцати попыток. Это связано с тем, что курение – прежде всего, психологическая зависимость. 90% курильщиков возвращаются к сигаретам. Расскажем о том, как побороть негативную привычку.

1. Найдите ответ, зачем нужно бросить

Найдите для себя четкую причину, мотивацию, которая будет подталкивать вас держаться. Почему вы хотите бросить сигареты? Возможно, ваше здоровье – не в лучшем состоянии, или есть более действенный мотиватор. Посчитайте, сколько денег тратите на пачки сигарет в год, и умножьте на года зависимости. Благодаря вашим деньгам, производители сигарет ездят на дорогих машинах, отдыхают за границей, покупают брендовые вещи, пока вы отказываете себе в этом.

2. Разберитесь в причинах

Курение – следствие. Найдите причину происходящего, с чего началась пагубная привычка? Среди более популярных вариантов:

  • Проблемы с родителями в подростковом возрасте.
  • Желание казаться взрослым.
  • Скрытое желание продемонстрировать «статусность».
  • Возможность вырваться с работы и немного отдохнуть.
  • Желание что-то обсудить с коллегами по работе, или успокоиться.

3. Уберите напоминания

Избавьтесь от всего, что напоминает о сигаретах. Уберите в мусорку зажигалки, пепельницы, тематические подарки. Возвращайтесь домой так, чтобы не проходить точки продаж табака и алкоголя.

4. Ищите позитивные эмоции

Подумайте о том, что доставляет вам настоящее удовольствие и занимайтесь этим чаще в течение дня. Включите в распорядок дня пробежку, или прогулки в парке. Рисуйте, изучайте новое.

5. Держите в карманах что-то вкусное

Вкусняшки доставляют удовольствие, но если вы боитесь поправиться, не обязательно есть сладкое или пирожки. Купите маленькие сладкие конфетки с соком внутри, сухарики, семечки.

6. Замените кофе молоком

Ученые выяснили, что некоторые из продуктов, улучшают вкус сигарет. К ним относят кофе, мясо и алкогольные напитки. А вот молоко, действительно может побороть тягу перекурить.

7. Социальные сети в помощь

У вас наверняка много друзей в социальных сетях. В борьбе с зависимостями полезна поддержка, и не важно, реальные слова это будут, или сообщения. Разместите пост о том, что бросаете курить. Ежедневно выкладывайте записи с фото и рассказывайте, как проходит день, как движетесь к цели. Это превратит движение к цели в увлекательную игру.

А вам далось избавиться от привычки курить? Как вы справлялись с желанием закурить и насколько это помогло? Делитесь ответами в комментариях.

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