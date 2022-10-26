Международный форум «Сделано в России» обозначил ключевые тренды ВЭД

— В Москве завершился Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный российским экспортным центром. Какие выводы можно сделать по итогам его работы?

В форуме принимали участие представители Ирана, Ирака, Индии, Белоруссии, Азербайджана и других стран. В ходе работы секций неоднократно подчеркивалось, что Россия поддерживает сотрудничество с этими государствами, приглашает российских предпринимателей активнее устанавливать партнерские связи с компаниями из стран MENA (Географический регион, объединяющий страны Магриба и Ближнего Востока, с общей численностью населения 355 млн человек. — Ред.).

Большое внимание на форуме — Ближнему Востоку: представители делегаций и приглашенные эксперты выступали с предложениями о сотрудничестве, отвечали на вопросы участников форума, рассказывали о специфике работы в этом регионе. Обращу внимание, что при организации переговоров со странами Ближнего Востока важны гендерные критерии и другие культурные особенности и требования, которые действуют в данных государствах. К примеру, больше шансов выйти на данные рынки, если вы получили сертификацию «халяль». Конечно, уделено немало внимания и нашему партнеру — Китаю. Хотя на форуме не присутствовали официальные делегации, но сразу несколько секций были посвящены сотрудничеству с этой страной, наибольший интерес — к выступлениям и проектам из сферы креативных индустрий.

Целая секция отводилась электронной торговле. На мой взгляд, это неудивительно, так как во многие страны и на многие направления российскому бизнесу сейчас реально выйти только через E-commerce.

В рамках форума была организована выставка инновационной продукции. Новосибирский бизнес представляли ООО «Сайнтификкоин» и компания «Бау» (винтовые сваи).

Отдельная секция и большое количество мероприятий были посвящены развитию культурных отношений России с другими странами. Николай Свентицкий, директор Тбилисского государственного русского театра имени А.С. Грибоедова, поделился очень интересной мыслью. Он напомнил, что за последнее время за границу переехало много россиян, и предложил увидеть хорошие стороны этого процесса. К примеру, в Грузии сейчас живет немало наших соотечественников. Они говорят на русском языке — и грузины вынуждены с ними разговаривать на нем же. Это тоже своего рода пропаганда русского языка и России.

Хочу обратить внимание, что на отдельной секции обсуждался собственно бренд «Сделано в России». Представители власти и бизнеса сошлись во мнении, что важно сделать акцент на продвижении именно бренда «Сделано в России» в целом, а не отдельных позиций. На мой взгляд, нужно усиливать работу по его продвижению не только на внешних, но и на внутреннем рынке, чтобы у отечественного потребителя тоже формировать гордость за продукцию российских предприятий.