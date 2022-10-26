В следующем году в России изменятся правила дорожного движения

6 октября 2022 года правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм» о самых важных пунктах.

По словам юриста, значительная часть нововведений коснется водителей электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров и других аналогичных средств передвижения. Теперь они официально относятся к отдельному виду ТС и именуются как «Средства индивидуальной мобильности» (СИМ)

Согласно документу, после 1 марта 2023 года граждане, которые будут передвигаться на СИМ, перестанут считаться пешеходами. Это означает, что пешеходы получают безусловный приоритет в случае совместного передвижения с лицами, перемещающимися на устройствах, типа электросамоката. А те, кто управляют СИМ, по своему статусу становятся ближе к водителям традиционных транспортных средств, поясняет эксперт.

Кроме того, постановление регламентирует порядок расположения и возможность использования средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части.

— По пешеходным зонам на СИМ можно передвигаться только в том случае, если вес устройства не превышает 35 кг, а по проезжей части возможно движение только при отсутствии обочины, тротуара, велодорожки, — уточняет Анатолий Миронов.

Юрист отметил, что движение электросамокатов и других подобных средств передвижения будет регулироваться специальными дорожными знаками, установленными местными властями.

Однако постановление правительства об изменениях в ПДД вводит и ряд изменений для водителей и пешеходов. Так, с марта будет запрещена остановка на островках безопасности и островках, направляющих потоки движения. А при выезде на круг, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто двигается по кругу.