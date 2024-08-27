Международный форум «Технопром-2024» открылся в Новосибирской области

«Точка сборки» новых подходов в научно-технологическом развитии России – в Новосибирской области в 11-й раз начал работу международный форум «Технопром».

Старт работе форума дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Третий год подряд, в связи с насыщенной программой, форум проходит в формате российской научно-технологической недели. В этом году также добавлены новые события, и я хочу поблагодарить оргкомитет, организаторов, в первую очередь – заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, который в последние годы на постоянной основе возглавляет оргкомитет форума. Благодарю федеральные министерства и ведомства, особенно Минобрнауки нашей страны, за поддержку «Технопрома», генерального научного партнёра – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», нашего постоянного партнёра – компанию «Газпромнефть», и всех инициаторов событий, мероприятий в рамках «Технопрома» – за высокий интерес к нашему форуму, за такую насыщенную программу. Несмотря на растущие масштабы, мы воспринимаем «Технопром» не как выставку достижений или ярмарку представления результатов развития региона, а как деловую площадку, межрегиональную и международную, — подчеркнул Андрей Травников и пожелал всем гостям и участникам форума плодотворного и интересного времяпрепровождения.

Этот год стал переломным в реализации национальных проектов: завершаются мероприятия, выстроенные по отраслевому принципу. Следующий этап реализации нацпроектов будет междисциплинарным и ориентированным не на наращивание материально-технической базы отраслей, а на достижение конкретных целей. В этих условиях именно «Технопром» становится для регионов и федерального центра своего рода «точкой сборки», площадкой для моделирования общих подходов к научно-технологическому развитию.

Форум будет работать в Новосибирской области четыре дня – с 27 по 30 августа, его ключевая тема – «Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России». Организаторы форума – правительство России, правительство Новосибирской области, СО РАН, НГУ.

«Технопром-2024» начался с пленарной сессии «Развитие системы интеллектуальной собственности – курс на технологическое лидерство России». Новосибирская область в ходе мероприятия была отмечена как регион с наибольшей «изобретательской активностью» в Сибири.

Сегодня состоялись мероприятия, посвященные промышленной робототехнике, биотехнологиям в АПК. Также проходят Сибирская венчурная ярмарка, День искусственного интеллекта, Сибирский форум кадровых стратегий, панельная сессия «Передовые инженерные школы», будет подписан ряд соглашений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.