Стало известно, когда в Новосибирске потеплеют батареи

В Новосибирске синоптики прогнозируют отрицательные температуры уже в сентябре. Из-за этого жители Новосибирска интересуются, когда в их домах включат отопление.

За последние 10 лет отопление в городе включали обычно в конце второй декады сентября. Самый ранний запуск отопления был 15 сентября 2022 года, а самый поздний — 25 сентября 2019 года.

Напомним, что для начала отопительного сезона должны быть соблюдены условия: среднесуточная температура должна быть ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Пока в Новосибирске среднесуточная температура держится выше этой отметки.

В прошлом году такие условия были соблюдены, и отопительный сезон начался 21 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске установят систему прогнозирования аварий на теплосетях.