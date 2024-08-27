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Стало известно, когда в Новосибирске потеплеют батареи

  • 27/08/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Стало известно, когда в Новосибирске потеплеют батареи
Названы предварительные даты начала отопительного сезона.

В Новосибирске синоптики прогнозируют отрицательные температуры уже в сентябре. Из-за этого жители Новосибирска интересуются, когда в их домах включат отопление.

За последние 10 лет отопление в городе включали обычно в конце второй декады сентября. Самый ранний запуск отопления был 15 сентября 2022 года, а самый поздний — 25 сентября 2019 года.

Напомним, что для начала отопительного сезона должны быть соблюдены условия: среднесуточная температура должна быть ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Пока в Новосибирске среднесуточная температура держится выше этой отметки.

В прошлом году такие условия были соблюдены, и отопительный сезон начался 21 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске установят систему прогнозирования аварий на теплосетях.

Источник фото: Freepik / Автор – freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : синоптики отопительный сезон батарея


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