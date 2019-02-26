Международный форум TransSiberia пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о проведении VIII Международного Сибирского транспортного форума и специализированной выставки транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogistica. Документ размещен на сайте регионального правительства.

Согласно документу, е с 22 по 25 мая 2019 года в городе Новосибирске VIII Международный Сибирский транспортный форум и специализированную выставку транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogistica.

Этим же документом в регионе утверждены составы рабочей группы и экспертного совета по подготовке и проведению форума.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области