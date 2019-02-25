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«Обувь России» взяла кредит на сумму 3 млрд рублей

Средства пойдут на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы.
  • 25/02/2019, 18:22
«Обувь России» взяла кредит

Промсвязьбанк и группа компаний «Обувь России» подписали кредитное соглашение на сумму 3 млрд рублей, в рамках которого банк предоставляет Группе возобновляемую кредитную линию сроком на 4 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что привлеченные денежные средства «Обувь России» направит на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы.

Выручка ГК «Обувь России» в 2018 году увеличилась на 9% до 11,53 млрд рублей; Группа открыла 192 новых магазина, включая 144 собственных, перевыполнив план по развитию сети. «Обувь России» существенно расширила географию сбыта, выйдя в более чем 80 новых городов. В этом году «Обувь России» планирует сохранить высокие темпы роста и открыть 100-150 новых магазинов.

Фото: редакции

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