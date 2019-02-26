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Полпред обсудил с руководством НАЗ им. Чкалова возможности диверсификации производства

Специалистами предприятия разрабатываются технологии, которые могут использоваться в гражданских отраслях производства.
  • 26/02/2019, 10:51
Полпред обсудил с руководством НАЗ им Чкалова возможности диверсификации производства

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова и обсудил с его руководством актуальные вопросы производственной деятельности предприятия, сообщили в Сибирском ОИЦ.

По мнению полномочного представителя главы государства, сегодня для дальнейшего развития производства предприятиям ОПК, особенно таким крупным, как Новосибирский авиационный завод, необходимо в полной мере использовать высвобождаемые мощности для выпуска продукции гражданского назначения.

— Президент России в своём послании Федеральному Собранию акцентировал внимание на том, что предприятиям отечественного оборонно-промышленного комплекса следует использовать производственные возможности для диверсификации и наращивать выпуск гражданской продукции, — подчеркнул Сергей Меняйло. — Специалистами НАЗ имени В.П.Чкалова разрабатываются уникальные технологии, которые в перспективе смогут успешно послужить развитию ряда гражданских отраслей производства.

Новосибирский авиационный завод входит в состав публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» и является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В рамках гособоронзаказа НАЗ им. В.П.Чкалова выпускает многофункциональные истребители Су-34, которые активно используются в Воздушно-космических силах Российской Федерации и демонстрируют высокие эксплуатационные качества. Также с 2003 года совместно с российскими и зарубежными партнёрами на предприятии ведётся работа над проектом нового российского регионального самолёта – Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). На заводе осуществляется сборка отсеков фюзеляжа, горизонтального и вертикального оперения воздушного судна.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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