Межреберная невралгия — признаки и лечение

Причины возникновения патологии

Причины появления такой патологии могут быть разными. Чаще всего она возникает после травм грудины, спины и хирургических вмешательств. Среди других причин можно назвать:

неврологические болезни, к примеру, радикулит;

избыточная нагрузка на мышцы брюшины;

инфекции, включая грипп и туберкулез;

аномалии развития врожденного характера, недуги, передаваемые по наследству;

интоксикацию химическими веществами, долгую терапию медикаментами.

Межреберную невралгию может спровоцировать даже аллергия. К предрасполагающим факторам относят иммунодефицит, онкологию, заболевания спины, повышенный уровень сахара в крови, злоупотребление спиртным.

Иногда патология появляется из-за нарушения обменных процессов в нервной ткани, ее недостаточного снабжения кислородом, остеопороза, поражении ближайших анатомических структур (аорты, легких).

В группу риска попадают люди, страдающие атеросклерозом, анемией.

В большинстве случаев межреберная невралгия развивается под влиянием нескольких причин. С такой проблемой чаще всего сталкиваются пациенты пожилого возраста, у которых есть сосудистые патологии. Симптоматика невралгии способна возникать после повышенной физической активности, продолжительного нахождения в одной позе. Причина ее появления может заключаться в переохлаждении или сильном стрессе.

Обычно пациенты жалуются на болевые ощущения с правой или с левой стороны, иногда имеет место двухстороннее поражение. В таких случаях имеет место мышечный спазм, который сдавливает нервные волокна. Ответной реакцией на такое поражение является боль.

Межреберная невралгия у детей явление редкое. При появлении признаков, указывающих на это заболевание, нужно как можно быстрее проконсультироваться с педиатром.

У беременных межреберная невралгия развивается из-за повышения внутрибрюшного давления.

Формы болезни

Межреберная невралгия бывает первичной и вторичной. В первом случае речь идет о самостоятельной патологии, во втором о симптоме другой болезни. Различают также корешковую и рефлекторную формы. Симптоматику невралгии грудной клетки может провоцировать раздражение спинномозговых корешков. Вторая разновидность возникает в результате воздействия, оказываемого на периферические рецепторы.

Встречается костно-мышечная и вертеброгенная невралгия грудного отдела. По характеру течения заболевания – хроническая и острая. Патология может быть правосторонней и левосторонней, иногда она имеет психогенный характер, может встречаться у беременных.

У каждой разновидности своя характерная симптоматика и особенности терапии.

По каким признакам можно распознать заболевание

Любую невралгию, включая межреберную, сопровождает боль. Она может быть острой и тупой, ноющей и жгучей. Степень ее интенсивности варьируется. Иногда боль настолько сильная, что человек все время ищет позу, чтобы ее уменьшить, ограничивает движения.

Большинство пациентов описывает данную патологию как разряд тока, который идет от спины к грудине.

Дискомфорт возникает постепенно, он начинается с покалывания в области межреберных промежутков. Болевые ощущения могут чувствоваться в лопатке, спине, сердце. Усиливаться в результате перемены положения тела, движений, глубоких вдохов.

Боль появляется снова и снова, в начале развития патологии она длится считанные секунды.

Кроме этого может наблюдаться нарушение чувствительности. Человек чувствует себя так, словно по его телу бегают мурашки, у него немеют конечности.

К дополнительной симптоматике причисляют:

мышечное подергивание;

чрезмерное отделение пота;

изменение оттенка кожи;

усиленное потоотделение;

изменение цвета кожного покрова.

Если межреберную невралгию спровоцировала герпетическая инфекция, появляются еще и высыпания на коже. Сыпь представляет собой миниатюрные розовые пятна, которые с течением времени трансформируются в везикулы. В дальнейшем на коже может появиться пигментация.

Как диагностировать заболевание?

Симптомы межреберной невралгии нельзя игнорировать, нужно как можно быстрее посетить врача. При подозрении на это заболевание обращаются к неврологу. Иногда симптоматика невралгии маскируется под другие заболевания. Чтобы поставить точный диагноз, врач назначит комплексное обследование. Он обязательно проводит опрос и визуальный осмотр пациента.

Невралгию можно распознать по постоянному стремлению человека наклониться в здоровую сторону, чтобы не чувствовать боль. В ходе пальпации грудной клетки ощущается дискомфорт. Пораженный нерв располагается у нижнего края ребра. При поражении невралгией нескольких нервных ветвей, что случается нечасто, наблюдается утрата чувствительности в определенной части тела.

Задача врача заключается в том, чтобы дифференцировать симптоматику межреберной невралгии, проявляющейся с левой стороны от болезней сердечно-сосудистой системы.

Для этого пациенту назначают ЭКГ. Если того требует ситуация, невролог может направить больного на консультацию к кардиологу. Для правильной диагностики и терапии межреберной невралгии также исключаются патологии органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата. Может потребоваться проведение дополнительных исследований:

МРТ спины;

УЗИ брюшины;

рентгена легких;

лабораторных анализов.

При подозрении на межреберную невралгию назначают электронейрографию. В ходе этой методики оценивается состояние нервных волокон, их структура.

Невралгия грудины может быть следствием доброкачественных или злокачественных новообразований. Это один из первых признаков грыжи межпозвоночного диска и дегенеративных изменений в области спины. Невролог должен установить ее причины и только после этого назначать лечение.

Особенности терапии

Терапия межреберной невралгии направлена на устранение симптомов и причин недуга. Важен комплексный подход. Если у человека выявили невралгию, терапия подбирается с учетом особенностей болезни и состояния здоровья.

В большинстве случаев патология требует продолжительного лечения, которое помогает купировать приступы боли. Длительность терапевтических курсов может варьироваться. Сколько времени принимать те или иные препараты, и в какой дозировке может решить только врач.

В подобных случаях назначают:

обезболивающие лекарства;

этиотропное лечение, которое помогает бороться с основным недугом;

препараты, снимающие воспаления;

нейротропные средства;

физиотерапевтические процедуры;

сеансы массажа.

В борьбе с невралгией хорошо помогает ЛФК.

Тактику лечения определяет врач, руководствуясь клинической картиной заболевания, его стадией, данными выполненных обследований.

Прогноз при таком заболевании в целом благоприятный. Если невралгию спровоцировала герпетическая инфекция, нельзя исключать рецидивы.

Если адекватно проведенное лечение оказалось нерезультативным, выполняется «углубленная» диагностика с поиском вероятной причины недуга. Важно исключить позвоночные грыжи, доброкачественные и злокачественные новообразования.

Невралгию у беременных невролог лечит совместно с гинекологом.

Что будет, если не лечить

Межреберная невралгия при затяжном продолжительном течении может вызывать различные осложнения. Самое распространенное – это гипертонический кризис либо приступ стенокардии (в редких случаях может произойти инфаркт миокарда).

Сильная боль отрицательно влияет на психическое и физическое состояние человека. Часто проявляющаяся симптоматика снижает качество жизни. Человек начинает плохо спать, нервничать, лишается возможности полноценного передвижения, выполнения привычных действий.

Он не может нормально дышать, в результате чего кислород поступает в организм в меньшем количестве, развивается гипоксия. В некоторых случаях невралгия приводит к эмоциональному истощению, депрессии.

Это заболевание обязательно нужно лечить, его нельзя запускать.

Профилактика

Во избежание рецидивов болезни необходимо вести здоровый образ жизни, включающий в себя правильное питание, активный отдых на свежем воздухе, отказ от плохих привычек, адекватные физические нагрузки.

Необходимо позаботиться о поддержании нормального функционирования иммунитета, контроле осанки и здоровья спины, своевременной терапии хронических болезней и инфекций.

Приветствуется посещение бассейна, закаливание.

Некоторые пациенты, которым однажды поставили диагноз межреберная невралгия, пренебрегают профилактическими обследованиями, что приводит к рецидивам.

Врача в подобных случаях рекомендуется посещать раз в шесть месяцев.

Людям, проходившим лечение от межреберной невралгии, противопоказаны переохлаждения, пребывание на сквозняках. Они должны избегать чрезмерных физических нагрузок, резких движений, долгого пребывания в неудобной позе. По возможности нужно свести к минимуму стрессы и другие негативные факторы, которые могут спровоцировать симптоматику межреберной стороны справа, слева или сразу с двух сторон.

Соблюдая простые предписания реально предотвратить развитие данного заболевания и избежать его рецидивов.