Жительница Новосибирска будет представлять Россию на конкурсе Миссис мира

Накануне в Москве завершился национальный конкурс красоты для замужних женщин. Его выиграла представительна Дальнего Востока Наталья Оскар. Жительница Новосибирска Алиса Голубева получила второй по значимости титул «Миссис Россия Мира – 2023». Именно она будет представлять Россию на международном конкурсе красоты «Миссис мира».

Всего в этом году за титул «Миссис Россия» боролись 83 участницы со всей страны. Самой возрастной участнице исполнилось 62 года. Каждая из них приняла участие в дефиле, представив наряд с мотивами родного региона, сообщает РБК.

Алиса Голубева ранее выиграла аналогичный конкурс в Новосибирске. Региональный комитет сравнил победу в российском конкурсе с полетом в космос.

Ранее редакция сообщала о том, что 13-летняя школьница-блогер из Новосибирска стала ведущей на федеральном музыкальном канале.